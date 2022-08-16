***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 30.000.000 1.241.463 -810.827 3.229.361 -11.913.128 -107.284 0 -107.284 0 0 1.940.310 0 0 0 10.513.622 78.099.094 25.149.650 103.248.744 137.342.261 49.872.622 187.214.883Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Transferler0 0 0 0 0 0 25.149.650 -25.149.650 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.326 0 38.326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.585.804 13.585.804 13.624.130 6.429.300 20.053.430Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 13.585.804 13.585.804 13.585.804 6.398.539 19.984.343Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)38.326 38.326 0 0 0 0 0 0 38.326 30.761 69.087Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler27 30.000.000 1.241.463 0 0 0 -810.827 0 3.229.361 -11.913.128 0 0 0 0 0 -68.958 0 -68.958 0 0 0 0 0 0 1.940.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.513.622 0 0 0 103.248.744 13.585.804 116.834.548 150.966.391 56.301.922 207.268.313Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 30.000.000 1.241.463 -810.827 3.229.361 -11.913.128 -158.736 0 -158.736 0 0 0 0 0 0 1.940.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.513.622 0 0 0 103.248.744 31.330.097 134.578.841 168.620.906 71.028.406 239.649.312Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Transferler0 0 0 0 0 0 0 31.330.097 -31.330.097 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -231.917 0 -231.917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.610.335 14.610.335 14.378.418 13.544.240 27.922.658Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 14.610.335 14.610.335 14.610.335 13.720.535 28.330.870Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -231.917 -231.917 0 0 0 0 0 -231.917 -176.295 -408.212Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler27 30.000.000 1.241.463 0 0 0 -810.827 0 3.229.361 -11.913.128 0 0 0 0 0 -390.653 0 -390.653 0 0 0 0 0 0 1.940.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.513.622 0 0 0 134.578.841 14.610.335 149.189.176 182.999.324 84.572.646 267.571.970Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-78.103.093 155.705.637Dönem Karı (Zararı)28.330.870 19.984.343Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler20.213.477 -6.466.251Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17-18-19 915.301 842.449Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler5.650.635 -265.590Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 -262.301 -7.736Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 5.912.936 -257.854Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.560.118 -2.556.254Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 486.956 186.359Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 2.212 2.212Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 1.070.950 -2.744.825Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler20.897.509 3.910.209Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler31-33 -22.886.784 -14.247.194Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler31-33 39.227.757 20.193.423Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 506.457 -1.598.797Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 4.050.079 -437.223Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 8.867.645 4.073.140Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler26 -17.677.731 -12.470.205İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-108.098.383 134.295.420Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -88.930.235 41.098.004Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 2.827 -52.155Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -130.527.157 -50.246.567Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 -18.863.187 143.562.942Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 130.219.369 -66.804Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-59.554.036 147.813.512Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 -344.674 -62.493Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 -18.413.958 -1.177.272Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)209.575 9.131.890YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-189.946 -340.906Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18-19 0 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri19 0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18-19 -189.946 -340.906Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -171.466 Maddi Olmayan Duran Varlık Alı 58.410.621Borç Öde ERLERİ6 23.222.908 20.705.679DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 14.521.984 61.552.140Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 14.481.646 23.209.165Finansal Yatırımlar7 0 0Ticari Alacaklar10 469.856.896 384.714.439İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10-37 728.946 954.098İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 469.127.950 383.760.341Diğer Alacaklar11 355.274 358.101İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 355.274 358.101Türev Araçlar12 119.844 5.389.259Stoklar13 264.789.005 140.174.784Peşin Ödenmiş Giderler15 32.153.071 21.967.763Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 0 0Diğer Dönen Varlıklar26 33.972.079 16.294.348ARA TOPLAM815.727.815 592.107.859TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR815.727.815 592.107.859DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar10 0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 230.830 233.170Maddi Duran Varlıklar18 615.770 550.051Kullanım Hakkı Varlıkları18 2.679.732 1.972.913Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 834.728 873.367Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 834.728 873.367Ertelenmiş Vergi Varlığı35 15.591.679 7.700.326TOPLAM DURAN VARLIKLAR19.952.739 11.329.827TOPLAM VARLIKLAR835.680.554 603.437.686KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 264.598.492 172.599.148Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 0 0Ticari Borçlar10 126.476.311 144.833.041İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10-37 50.350.119 16.999.225İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 76.126.192 127.833.816Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 256.192 197.802Diğer Borçlar11 130.755.861 536.492İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11-37 130.126.753 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 629.108 536.492Türev Araçlar12 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 7.673.296 7.638.350Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 9.439.330 11.196.343Kısa Vadeli Karşılıklar22 25.169.595 24.096.433Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 25.169.595 24.096.433ARA TOPLAM564.369.077 361.097.609TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER564.369.077 361.097.609UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 1.567.945 1.171.750Uzun Vadeli Karşılıklar2.171.562 1.519.015Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 2.171.562 1.519.015TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.739.507 2.690.765TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER568.108.584 363.788.374ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 182.999.324 168.620.906Ödenmiş Sermaye30.000.000 30.000.000Sermaye Düzeltme Farkları1.241.463 1.241.463Geri Alınmış Paylar (-)-810.827 -810.827Paylara İlişkin Primler (İskontolar)3.229.361 3.229.361Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-11.913.128 -11.913.128Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-390.653 -158.736Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-390.653 -158.736Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-390.653 -158.736Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.940.310 1.940.310Yabancı Para Çevrim Farkları1.940.310 1.940.310Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10.513.622 10.513.622Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları134.578.841 103.248.744Net Dönem Karı veya Zararı14.610.335 31.330.097Kontrol Gücü Olmayan Paylar84.572.646 71.028.406TOPLAM ÖZKAYNAKLAR267.571.970 239.649.312TOPLAM KAYNAKLAR835.680.554 603.437.686Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 984.498.720 957.608.010 544.148.234 524.614.017Satışların Maliyeti28 -919.772.471 -915.770.309 -506.435.027 -497.359.913TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)64.726.249 41.837.701 37.713.207 27.254.104BRÜT KAR (ZARAR)64.726.249 41.837.701 37.713.207 27.254.104Genel Yönetim Giderleri29 -12.181.305 -8.141.778 -6.685.245 -4.392.555Pazarlama Giderleri29 -11.619.784 -9.149.131 -6.348.684 -4.882.853Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 58.420.050 30.786.703 28.612.810 16.188.652Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -39.140.677 -24.508.537 -19.001.611 -15.775.063ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)60.204.533 30.824.958 34.290.477 18.392.285Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)60.204.533 30.824.958 34.290.477 18.392.285Finansman Gelirleri33 12.971.459 5.901.448 10.146.634 4.668.386Finansman Giderleri33 -35.977.477 -12.668.923 -20.185.935 -7.399.923SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)37.198.515 24.057.483 24.251.176 15.660.748Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-8.867.645 -4.073.140 -5.710.468 -3.812.692Dönem Vergi (Gideri) Geliri35 -16.656.945 -4.379.354 -9.447.928 -3.328.044Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 7.789.300 306.214 3.737.460 -484.648SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)28.330.870 19.984.343 18.540.708 11.848.056DÖNEM KARI (ZARARI)28.330.870 19.984.343 18.540.708 11.848.056Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar13.720.535 6.398.539 8.936.816 3.695.919Ana Ortaklık Payları14.610.335 13.585.804 9.603.892 8.152.137Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 36 0,48701100 0,45286000 0,32013000 0,27173800Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-408.212 69.087 -188.360 86.315Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27 -510.265 86.359 -235.450 107.894Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler102.053 -17.272 47.090 -21.579Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri102.053 -17.272 47.090 -21.579Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar27 0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-408.212 69.087 -188.360 86.315TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)27.922.658 20.053.430 18.352.348 11.934.371Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar13.544.240 6.429.300 8.871.947 3.735.864Ana Ortaklık Payları14.378.418 13.624.130 9.480.401 8.198.507http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055988BIST