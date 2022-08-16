***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
16.08.2022 18:15
***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 30.000.000 1.241.463 -810.827 3.229.361 -11.913.128 -107.284 0 -107.284 0 0 1.940.310 0 0 0 10.513.622 78.099.094 25.149.650 103.248.744 137.342.261 49.872.622 187.214.883
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 0 0 0 25.149.650 -25.149.650 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.326 0 38.326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.585.804 13.585.804 13.624.130 6.429.300 20.053.430
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 13.585.804 13.585.804 13.585.804 6.398.539 19.984.343
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
38.326 38.326 0 0 0 0 0 0 38.326 30.761 69.087
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 30.000.000 1.241.463 0 0 0 -810.827 0 3.229.361 -11.913.128 0 0 0 0 0 -68.958 0 -68.958 0 0 0 0 0 0 1.940.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.513.622 0 0 0 103.248.744 13.585.804 116.834.548 150.966.391 56.301.922 207.268.313
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 30.000.000 1.241.463 -810.827 3.229.361 -11.913.128 -158.736 0 -158.736 0 0 0 0 0 0 1.940.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.513.622 0 0 0 103.248.744 31.330.097 134.578.841 168.620.906 71.028.406 239.649.312
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 31.330.097 -31.330.097 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -231.917 0 -231.917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.610.335 14.610.335 14.378.418 13.544.240 27.922.658
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 14.610.335 14.610.335 14.610.335 13.720.535 28.330.870
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -231.917 -231.917 0 0 0 0 0 -231.917 -176.295 -408.212
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 30.000.000 1.241.463 0 0 0 -810.827 0 3.229.361 -11.913.128 0 0 0 0 0 -390.653 0 -390.653 0 0 0 0 0 0 1.940.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.513.622 0 0 0 134.578.841 14.610.335 149.189.176 182.999.324 84.572.646 267.571.970
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-78.103.093 155.705.637
Dönem Karı (Zararı)
28.330.870 19.984.343
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
20.213.477 -6.466.251
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17-18-19 915.301 842.449
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5.650.635 -265.590
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -262.301 -7.736
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 5.912.936 -257.854
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.560.118 -2.556.254
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 486.956 186.359
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 2.212 2.212
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 1.070.950 -2.744.825
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20.897.509 3.910.209
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
31-33 -22.886.784 -14.247.194
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
31-33 39.227.757 20.193.423
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 506.457 -1.598.797
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 4.050.079 -437.223
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 8.867.645 4.073.140
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
26 -17.677.731 -12.470.205
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-108.098.383 134.295.420
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -88.930.235 41.098.004
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 2.827 -52.155
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -130.527.157 -50.246.567
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -18.863.187 143.562.942
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 130.219.369 -66.804
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-59.554.036 147.813.512
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -344.674 -62.493
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -18.413.958 -1.177.272
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
209.575 9.131.890
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-189.946 -340.906
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18-19 0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18-19 -189.946 -340.906
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -171.466 Maddi Olmayan Duran Varlık Alı 58.410.621
Borç Öde ERLERİ
6 23.222.908 20.705.679
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 14.521.984 61.552.140
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 14.481.646 23.209.165
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 469.856.896 384.714.439
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 728.946 954.098
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 469.127.950 383.760.341
Diğer Alacaklar
11 355.274 358.101
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 355.274 358.101
Türev Araçlar
12 119.844 5.389.259
Stoklar
13 264.789.005 140.174.784
Peşin Ödenmiş Giderler
15 32.153.071 21.967.763
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
26 33.972.079 16.294.348
ARA TOPLAM
815.727.815 592.107.859
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
815.727.815 592.107.859
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
10 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 230.830 233.170
Maddi Duran Varlıklar
18 615.770 550.051
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 2.679.732 1.972.913
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 834.728 873.367
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 834.728 873.367
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 15.591.679 7.700.326
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
19.952.739 11.329.827
TOPLAM VARLIKLAR
835.680.554 603.437.686
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 264.598.492 172.599.148
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 0 0
Ticari Borçlar
10 126.476.311 144.833.041
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-37 50.350.119 16.999.225
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 76.126.192 127.833.816
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 256.192 197.802
Diğer Borçlar
11 130.755.861 536.492
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-37 130.126.753 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 629.108 536.492
Türev Araçlar
12 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 7.673.296 7.638.350
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 9.439.330 11.196.343
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 25.169.595 24.096.433
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 25.169.595 24.096.433
ARA TOPLAM
564.369.077 361.097.609
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
564.369.077 361.097.609
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 1.567.945 1.171.750
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.171.562 1.519.015
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 2.171.562 1.519.015
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.739.507 2.690.765
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
568.108.584 363.788.374
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 182.999.324 168.620.906
Ödenmiş Sermaye
30.000.000 30.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.241.463 1.241.463
Geri Alınmış Paylar (-)
-810.827 -810.827
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
3.229.361 3.229.361
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-11.913.128 -11.913.128
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-390.653 -158.736
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-390.653 -158.736
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-390.653 -158.736
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.940.310 1.940.310
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.940.310 1.940.310
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.513.622 10.513.622
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
134.578.841 103.248.744
Net Dönem Karı veya Zararı
14.610.335 31.330.097
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
84.572.646 71.028.406
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
267.571.970 239.649.312
TOPLAM KAYNAKLAR
835.680.554 603.437.686
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
28 984.498.720 957.608.010 544.148.234 524.614.017
Satışların Maliyeti
28 -919.772.471 -915.770.309 -506.435.027 -497.359.913
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
64.726.249 41.837.701 37.713.207 27.254.104
BRÜT KAR (ZARAR)
64.726.249 41.837.701 37.713.207 27.254.104
Genel Yönetim Giderleri
29 -12.181.305 -8.141.778 -6.685.245 -4.392.555
Pazarlama Giderleri
29 -11.619.784 -9.149.131 -6.348.684 -4.882.853
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 58.420.050 30.786.703 28.612.810 16.188.652
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -39.140.677 -24.508.537 -19.001.611 -15.775.063
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
60.204.533 30.824.958 34.290.477 18.392.285
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
60.204.533 30.824.958 34.290.477 18.392.285
Finansman Gelirleri
33 12.971.459 5.901.448 10.146.634 4.668.386
Finansman Giderleri
33 -35.977.477 -12.668.923 -20.185.935 -7.399.923
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
37.198.515 24.057.483 24.251.176 15.660.748
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.867.645 -4.073.140 -5.710.468 -3.812.692
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -16.656.945 -4.379.354 -9.447.928 -3.328.044
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 7.789.300 306.214 3.737.460 -484.648
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
28.330.870 19.984.343 18.540.708 11.848.056
DÖNEM KARI (ZARARI)
28.330.870 19.984.343 18.540.708 11.848.056
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13.720.535 6.398.539 8.936.816 3.695.919
Ana Ortaklık Payları
14.610.335 13.585.804 9.603.892 8.152.137
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 36 0,48701100 0,45286000 0,32013000 0,27173800
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-408.212 69.087 -188.360 86.315
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -510.265 86.359 -235.450 107.894
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
102.053 -17.272 47.090 -21.579
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
102.053 -17.272 47.090 -21.579
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
27 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-408.212 69.087 -188.360 86.315
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
27.922.658 20.053.430 18.352.348 11.934.371
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13.544.240 6.429.300 8.871.947 3.735.864
Ana Ortaklık Payları
14.378.418 13.624.130 9.480.401 8.198.507
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055988
BIST