***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Datagate İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel KuruluToplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A GrubuKarar Tarihi 27.04.2023Genel Kurul Tarihi 30.05.2023Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.05.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SARIYERAdres Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak No:21 Seba Office Boulevard D Blok Daire 10 Sarıyer/İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,3 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak izne istinaden Şirket Ana Sözleşmesi'nin " Maksat ve Mevzuu " başlıklı 5. maddesinin değiştirilmesi hususlarının onaylanması,4 - Dilekler ve kapanış.Genel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı ilişikte sunulmuştur.Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Datagate İmtiyazlı Tutanak.pdf - TutanakEK: 2 Datagate İmtiyazlı Hazirun_1.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 30.05.2023 Çarşamba günü saat 11:00'da yapılan İmtiyazlı Pay Sahipleri olağan genel kurulunda alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ilişikte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154654BIST