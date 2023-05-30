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***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

30.05.2023 14:50
***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 Datagate İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A Grubu
Karar Tarihi 27.04.2023
Genel Kurul Tarihi 30.05.2023
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.05.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak No:21 Seba Office Boulevard D Blok Daire 10 Sarıyer/İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak izne istinaden Şirket Ana Sözleşmesi'nin " Maksat ve Mevzuu " başlıklı 5. maddesinin değiştirilmesi hususlarının onaylanması,
4 - Dilekler ve kapanış.
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı ilişikte sunulmuştur.


Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Datagate İmtiyazlı Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2 Datagate İmtiyazlı Hazirun_1.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 30.05.2023 Çarşamba günü saat 11:00'da yapılan İmtiyazlı Pay Sahipleri olağan genel kurulunda alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ilişikte sunulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154654


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KONYA 3.152,00 199.782.817 % 10,00  
AVHOL 30,80 177.382.526 % 10,00  
ELITE 14,75 26.256.709 % 9,99  
KONKA 33,04 25.047.131 % 9,99  
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Frank 22,5089 22,6445 % 1,59  
Riyal 5,4234 5,4506 % 1,39  
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16:24 Alış Satış %  
Altın Ons 1.957 1.957 16,03  
Altın Gr. 1.281 1.282 24,83  
Cumhuriyet 8.984 9.120 25,00  
Tam 8.946 9.192 37,28  
Yarım 4.384 4.516 -35,00  
Çeyrek 2.199 2.251 -24,00  
Gümüş.Ons 23,23 23,26 0,07  
Gümüş Gr. 15,18 15,20 0,19  
B. Petrol 75,44 75,44 -1,66  
Seans Raporu 16:24
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