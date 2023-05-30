***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2022 Datagate Olağan Genel Kurul Toplantı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 27.04.2023Genel Kurul Tarihi 30.05.2023Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.05.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SARIYERAdres Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak No:21 Seba Office Boulevard D Blok Daire 10 Sarıyer/İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,2 - Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve tasdiki,4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, görüşülmesi ve tasdiki,5 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,7 - Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,8 - Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı kâr dağıtım önerisinin okunması, görüşülmesi, onaylanması,9 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak izne istinaden Şirket Ana Sözleşmesi'nin " Maksat ve Mevzuu " başlıklı 5. maddesinin değiştirilmesi hususlarının onaylanması,10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin Sürelerinin Tespiti ve 2023 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 Temmuz-Aralık dönemi ücretlerine ilişkin geriye dönük toplu fark ödemesi yapılmasının görüşülmesi ve karara bağlanması,11 - 2022 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 1.3.6. Maddesi kapsamına giren işlemler ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,12 - Geri alım programıyla ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi, pay geri alım programının onaylanması,13 - 2022 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,14 - 2022 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,15 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi,16 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı ilişikte sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Datagate Tutanak.pdf - TutanakEK: 2 Datagate Hazirun_1.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 3 Datagate Kar Dağıtım.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 30.05.2023 Salı günü saat 10:00'da yapılan olağan genel kurulunda alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi, kar dağıtım tablosu ilişikte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154655BIST