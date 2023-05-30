***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
30.05.2023 15:14
***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2022 Datagate İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu (Özet Bilgi kısmındaki 2020 yılı olarak belirtilen tarih 2022 yılı olarak düzeltilmiştir).
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A Grubu
Karar Tarihi 27.04.2023
Genel Kurul Tarihi 30.05.2023
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.05.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak No:21 Seba Office Boulevard D Blok Daire 10 Sarıyer/İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak izne istinaden Şirket Ana Sözleşmesi'nin " Maksat ve Mevzuu " başlıklı 5. maddesinin değiştirilmesi hususlarının onaylanması,
4 - Dilekler ve kapanış.
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı ilişikte sunulmuştur.
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Datagate İmtiyazlı Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2 Datagate İmtiyazlı Hazirun_1.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 30.05.2023 Salı günü saat 11:00'da yapılan İmtiyazlı Pay Sahipleri olağan genel kurulunda alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ilişikte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154665
BIST