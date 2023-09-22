***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
22.09.2023 10:05
***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (Tebliğ) 10. maddesi kapsamında Şirketimiz ile Birleşik Arap Emirliklerinde yerleşik İndeks International FZE ile yaygın ve süreklilik arz eden işlemlere ilişkin Yönetim Kurulu Tarafından hazırlanan raporun sonuç kısmı aşağıda pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı tebliğinin 10. maddesine istinaden Şirketimizin Birleşik Arap Emirliklerinde yerleşik İndeks International FZE ile yaygın ve süreklilik arz eden planlanan mal ve hizmet alım işlemlerinin toplamının kamuya açıklanan son yıllık konsolide finansal tablolarında yer alan satışların maliyetine olan oranının % 10'undan fazla bir orana ulaşacağı öngörülmüş olup alım işlemlerinin kapsam ve şartlarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196777
BIST
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11:578.078
En Düşük
|Değişim
|: 0,97%
|| 77,51
|Açılış
|: 8.035
|
|Önceki Kapanış
|: 8.000
|
8.002
En Yüksek
8.094
11:5727,1574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0368
|Açılış
|: 27,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1100
|
27,1652
En Düşük
27,0615
11:5728,9248
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0238
|Açılış
|: 28,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,3825
En Düşük
28,8221
11:571.682,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 7,48
|Açılış
|: 1.682,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.674,55
|
1.683,70
En Düşük
1.670,99
BIST En Aktif Hisseler11:57
|ADGYO
|30,14
|3.806.833
|% 10,00
|
|ISBTR
|321.084,00
|2.568.672
|% 10,00
|
|YEOTK
|232,30
|834.406.948
|% 9,99
|
|TARKM
|253,20
|45.628.919
|% 9,99
|
|KONTR
|319,60
|1.138.655.600
|% 9,98
|
|SUMAS
|234,00
|106.002
|% -10,00
|
|DIRIT
|8,35
|271.450
|% -9,92
|
|ATAGY
|10,08
|40.506.070
|% -9,03
|
|EUYO
|14,20
|8.308.415
|% -8,80
|
|GIPTA
|34,48
|1.040.491.086
|% -6,61
|
|TUPRS
|152,90
|5.239.544.300
|% 3,45
|
|ASTOR
|143,10
|3.099.972.976
|% 1,85
|
|EUPWR
|245,10
|2.450.286.973
|% 7,03
|
|THYAO
|232,60
|2.369.968.683
|% 0,00
|
|ISCTR
|23,56
|1.846.264.719
|% 1,82
|
|KATMR
|2,26
|384.018.394
|% 9,71
|
|ZOREN
|4,89
|587.367.301
|% 3,38
|
|ISCTR
|23,56
|1.846.264.719
|% 1,82
|
|TUKAS
|9,36
|631.719.294
|% -4,78
|
|YKBNK
|16,98
|1.109.301.558
|% -0,12
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1454
|27,1574
|% 0,14
|
|Euro
|28,9085
|28,9248
|% 0,08
|
|Sterlin
|33,1670
|33,3333
|% -0,23
|
|Frank
|29,8555
|30,0354
|% -0,02
|
|Riyal
|7,2197
|7,2559
|% 0,16
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|6,87
|
|Altın Gr.
|1.682
|1.682
|7,48
|
|Cumhuriyet
|11.346
|11.518
|49,00
|
|Tam
|11.108
|11.191
|1,00
|
|Yarım
|5.571
|5.619
|1,00
|
|Çeyrek
|2.777
|2.809
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,73
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|20,69
|20,72
|0,30
|
|B. Petrol
|93,75
|93,75
|0,45
|