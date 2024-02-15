***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavan artırımı ve geçerlilik süresinin yenilenmesine ilişkin SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.01.2024İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 24.01.2024SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 11.02.2024Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Şirketimizin, Kayıtlı Sermaye Tavanının geçerlilik süresinin 2024-2028 yıllarına uzatılmasına ve kayıtlı sermaye tavanının 150.000.000 (Yüzellimilyon) TL'den 750.000.000 (Yediyüzellimilyon) TL'ye çıkarılması için Esas Sözleşme 6.Maddesinin tadili konusunda gerekli iznin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurumuz Kurul'un 11.02.2024 tarih ve E-29833736-110.04.04-49421 sayılı onay yazısı ile 15.02.2024 tarihinde Şirketimize tebliğ edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Datagate_KSS_Ana Sözleşme Değişikliği.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249796BIST