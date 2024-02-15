Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

15.02.2024 16:11
***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavan artırımı ve geçerlilik süresinin yenilenmesine ilişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.01.2024
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 24.01.2024
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 11.02.2024

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Şirketimizin, Kayıtlı Sermaye Tavanının geçerlilik süresinin 2024-2028 yıllarına uzatılmasına ve kayıtlı sermaye tavanının 150.000.000 (Yüzellimilyon) TL'den 750.000.000 (Yediyüzellimilyon) TL'ye çıkarılması için Esas Sözleşme 6.Maddesinin tadili konusunda gerekli iznin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurumuz Kurul'un 11.02.2024 tarih ve E-29833736-110.04.04-49421 sayılı onay yazısı ile 15.02.2024 tarihinde Şirketimize tebliğ edilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Datagate_KSS_Ana Sözleşme Değişikliği.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249796


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:469.262
Değişim :  2,09% |  189,73
Açılış :  9.114  
Önceki Kapanış :  9.072  
En Düşük
9.113 En Yüksek
9.282
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:46
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NIBAS 24,00 105.229.820 % 9,99  
BNTAS 14,09 95.466.222 % 9,99  
ERCB 158,60 312.535.863 % 9,99  
TDGYO 12,00 122.648.894 % 9,99  
HUBVC 14,97 79.651.822 % 9,99  
daha fazla
16:46 Alış Satış %  
Dolar 30,7257 30,7474 % 0,01  
Euro 33,1989 33,2145 % 0,61  
Sterlin 38,5148 38,7079 % 0,03  
Frank 34,7478 34,9571 % 0,51  
Riyal 8,1719 8,2129 % -0,05  
daha fazla
16:46 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,78 22,80 % 0,66  
Platin 897,26 898,81 % 0,66  
Paladyum 953,66 958,47 % 0,66  
Brent Pet. 81,42 81,42 % 0,66  
Altın Ons 2.002,75 2.003,18 % 0,66  
Seans Raporu 16:46
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru