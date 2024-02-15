***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
15.02.2024 16:11
***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavan artırımı ve geçerlilik süresinin yenilenmesine ilişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.01.2024
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 24.01.2024
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 11.02.2024
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Şirketimizin, Kayıtlı Sermaye Tavanının geçerlilik süresinin 2024-2028 yıllarına uzatılmasına ve kayıtlı sermaye tavanının 150.000.000 (Yüzellimilyon) TL'den 750.000.000 (Yediyüzellimilyon) TL'ye çıkarılması için Esas Sözleşme 6.Maddesinin tadili konusunda gerekli iznin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurumuz Kurul'un 11.02.2024 tarih ve E-29833736-110.04.04-49421 sayılı onay yazısı ile 15.02.2024 tarihinde Şirketimize tebliğ edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Datagate_KSS_Ana Sözleşme Değişikliği.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249796
BIST