***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
13.03.2024 08:47
***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 12.03.2023 tarih ve E-18454353-100.06-24799 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin, kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunun bildirilmesi talep edilmiştir.
Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulunun Özel Durumların Kamuya açıklanmasına ilişkin Tebliği'ne göre mevcut durum itibariyle Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258256
BIST
'
11:478.970
En Düşük
|Değişim
|: -1,09%
|| -98,95
|Açılış
|: 9.090
|
|Önceki Kapanış
|: 9.069
|
8.941
En Yüksek
9.092
11:4732,0942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0408
|Açılış
|: 32,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7700
|
32,7326
En Düşük
31,9577
11:4735,1239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0738
|Açılış
|: 35,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,7701
En Düşük
34,9202
11:472.228,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 2,64
|Açılış
|: 2.228,00
|
|Önceki Kapanış
|: 2.225,36
|
2.273,88
En Düşük
2.218,00
BIST En Aktif Hisseler11:47
|ARTMS
|54,25
|76.093.166
|% 10,00
|
|TETMT
|13.695,00
|60.212.598
|% 10,00
|
|DOBUR
|162,10
|31.789.152
|% 9,97
|
|ALVES
|50,25
|462.812.952
|% 9,91
|
|JANTS
|254,00
|65.336.674
|% 9,91
|
|YAYLA
|20,04
|5.513.485
|% -9,97
|
|MMCAS
|13,57
|4.143.084
|% -9,95
|
|ICUGS
|13,22
|3.950.527
|% -9,58
|
|DERIM
|29,02
|16.464.466
|% -8,63
|
|FONET
|32,04
|725.254.154
|% -8,46
|
|THYAO
|274,75
|2.162.352.337
|% -0,27
|
|EREGL
|45,00
|1.755.411.452
|% -0,62
|
|YKBNK
|22,32
|1.434.005.326
|% -4,21
|
|OBAMS
|48,18
|1.139.869.373
|% 1,43
|
|ISCTR
|10,82
|1.129.527.497
|% -2,26
|
|ISCTR
|10,82
|1.129.527.497
|% -2,26
|
|YKBNK
|22,32
|1.434.005.326
|% -4,21
|
|EKGYO
|10,63
|508.210.151
|% -1,30
|
|ZOREN
|5,24
|242.143.305
|% 1,35
|
|AKFGY
|2,76
|112.579.413
|% -3,16
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0899
|32,0942
|% 0,13
|
|Euro
|35,1058
|35,1239
|% 0,21
|
|Sterlin
|41,4832
|41,6912
|% -0,78
|
|Frank
|36,9057
|37,0907
|% -0,93
|
|Riyal
|8,6412
|8,6845
|% -0,82
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,19
|24,22
|% 0,66
|
|Platin
|932,03
|933,01
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.052,34
|1.054,81
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,22
|82,22
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.157,64
|2.157,95
|% 0,66
|