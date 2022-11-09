***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.11.2022 13:39
***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket'imizin Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olan Bahadır Bilecik 14 Kasım 2022 tarihi itibariyle görevinden ayrılacaktır. Kendisi ana ortağımız olan İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin bağlı ortağı olan Teklos Teknoloji Lojistik A.Ş.'ye Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078519
BIST
13:344.416
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 56,06
|Açılış
|: 4.370
|
|Önceki Kapanış
|: 4.360
|
4.426
En Düşük
4.354
13:3418,6040
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0814
|Açılış
|: 18,6180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6092
En Düşük
18,4972
13:3418,7062
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0436
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6000
|
18,7821
En Düşük
18,6562
13:341.020,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,11
|Açılış
|: 1.020,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,08
|
1.026,25
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler13:34
|ODAS
|9,79
|1.603.065.380
|% 10,00
|
|YEOTK
|69,85
|132.511.818
|% 10,00
|
|SMRTG
|93,00
|48.820.536
|% 9,99
|
|ETILR
|10,50
|31.819.716
|% 9,95
|
|EDIP
|4,43
|6.504.857
|% 9,93
|
|KNFRT
|14,94
|124.261.948
|% -10,00
|
|KLRHO
|26,10
|55.352.251
|% -9,94
|
|SNGYO
|5,22
|58.403.935
|% -9,84
|
|ULAS
|7,31
|6.087.048
|% -9,64
|
|ISKUR
|720.000,00
|720.000
|% -9,30
|
|THYAO
|113,00
|5.348.532.936
|% 0,00
|
|EREGL
|36,10
|2.808.352.867
|% 1,01
|
|TTKOM
|13,83
|2.543.255.280
|% 0,95
|
|TCELL
|31,80
|2.281.145.700
|% 8,16
|
|ASELS
|36,84
|2.199.549.467
|% 1,82
|
|EKGYO
|5,14
|1.229.028.187
|% -1,15
|
|TTKOM
|13,83
|2.543.255.280
|% 0,95
|
|SKBNK
|2,17
|358.970.613
|% 2,84
|
|ODAS
|9,79
|1.603.065.380
|% 10,00
|
|TSKB
|3,14
|461.974.620
|% 0,64
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6007
|18,6040
|% 0,44
|
|Euro
|18,6918
|18,7062
|% 0,23
|
|Sterlin
|21,1977
|21,3040
|% -0,54
|
|Frank
|18,7919
|18,9051
|% 0,37
|
|Riyal
|4,9334
|4,9581
|% 0,38
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.708
|-4,72
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|0,08
|
|Cumhuriyet
|6.780
|6.883
|114,00
|
|Tam
|6.814
|6.864
|-24,00
|
|Yarım
|3.320
|3.356
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.677
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,27
|21,30
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,71
|12,73
|-0,01
|
|B. Petrol
|94,81
|94,81
|-0,55
|