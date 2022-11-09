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***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

09.11.2022 13:39
***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirket'imizin Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olan Bahadır Bilecik 14 Kasım 2022 tarihi itibariyle görevinden ayrılacaktır. Kendisi ana ortağımız olan İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin bağlı ortağı olan Teklos Teknoloji Lojistik A.Ş.'ye Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078519


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ODAS 9,79 1.603.065.380 % 10,00  
YEOTK 69,85 132.511.818 % 10,00  
SMRTG 93,00 48.820.536 % 9,99  
ETILR 10,50 31.819.716 % 9,95  
EDIP 4,43 6.504.857 % 9,93  
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13:34 Alış Satış %  
Dolar 18,6007 18,6040 % 0,44  
Euro 18,6918 18,7062 % 0,23  
Sterlin 21,1977 21,3040 % -0,54  
Frank 18,7919 18,9051 % 0,37  
Riyal 4,9334 4,9581 % 0,38  
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13:34 Alış Satış %  
Altın Ons 1.707 1.708 -4,72  
Altın Gr. 1.020 1.020 0,08  
Cumhuriyet 6.780 6.883 114,00  
Tam 6.814 6.864 -24,00  
Yarım 3.320 3.356 -12,00  
Çeyrek 1.665 1.677 -6,00  
Gümüş.Ons 21,27 21,30 -0,09  
Gümüş Gr. 12,71 12,73 -0,01  
B. Petrol 94,81 94,81 -0,55  
Seans Raporu 13:34
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