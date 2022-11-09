***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket'imizin Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olan Bahadır Bilecik 14 Kasım 2022 tarihi itibariyle görevinden ayrılacaktır. Kendisi ana ortağımız olan İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin bağlı ortağı olan Teklos Teknoloji Lojistik A.Ş.'ye Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078519BIST