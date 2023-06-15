***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.06.2023 15:56
***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
NEVRES EROL BİLECİK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bilgisayar Mühendisi 05.04.2001 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Ortak olduğu diğer grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları Evet 0.00000045 - Bağımsız Üye Değil - Yoktur
SALİH BAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 11.12.2003 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Bşk. Yrd ve Genel Müdürü Ortağı olduğu diğer grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet 0.00000045 - Bağımsız Üye Değil - Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
ATTİLA KAYALIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 05.04.2001 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Ortağı olduğu diğer grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet 0.00000045 - Bağımsız Üye Değil - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi / Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
HALİL DUMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 11.12.2003 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi İndeks Bilgisayar Sis.Müh.San.Tic.A.Ş. -Genel Müdür Yardımcısı ve ortağı olduğu diğer grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet - Bağımsız Üye Değil - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
KAAN BİLECİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 09.09.2020 İcrada Görevli Değil Diğer grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Diğer grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet - Bağımsız Üye Değil - Yoktur
SERDAR URÇAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 26.05.2021 İcrada Görevli Değil - Diğer grup şirketlerinde Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite Başkanlıkları Evet - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819190 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı / Kurumsal Yönetim Komite Başkanı/ Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı
UFUK ESİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 30.05.2023 İcrada Görevli Değil - - Hayır - Bağımsız Üye - Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158963
BIST