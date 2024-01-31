***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviNEVRES EROL BİLECİK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bilgisayar Mühendisi 05.04.2001 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Ortak olduğu diğer grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları ve Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0.00000045 - Bağımsız Üye Değil - YokturSALİH BAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 11.12.2003 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Bşk. Yrd ve Genel Müdürü Ortağı olduğu diğer grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet 0.00000045 - Bağımsız Üye Değil - Riskin Erken Saptanması Komite ÜyesiATTİLA KAYALIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 05.04.2001 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Ortağı olduğu diğer grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet 0.00000045 - Bağımsız Üye Değil - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi / Riskin Erken Saptanması Komite ÜyesiHALİL DUMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 11.12.2003 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi İndeks Bilgisayar Sis.Müh.San.Tic.A.Ş. -Genel Müdür Yardımcısı ve ortağı olduğu diğer grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet - Bağımsız Üye Değil - Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiKAAN BİLECİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 09.09.2020 İcrada Görevli Diğer grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Diğer grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet - Bağımsız Üye Değil - YokturUFUK ESİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 30.05.2023 İcrada Görevli Değil - - Evet - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186108 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı / Kurumsal Yönetim Komite Başkanı/ Riskin Erken Saptanması Komite BaşkanıKÜBRA ERMAN KARACA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bilgisayar Mühendisi 25.10.2023 İcrada Görevli Değil - TAB Gıda Yatırımcıları CTO Evet - Bağımsız Üye - Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1244160BIST