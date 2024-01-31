Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

31.01.2024 10:42
***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
NEVRES EROL BİLECİK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bilgisayar Mühendisi 05.04.2001 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Ortak olduğu diğer grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları ve Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0.00000045 - Bağımsız Üye Değil - Yoktur
SALİH BAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 11.12.2003 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Bşk. Yrd ve Genel Müdürü Ortağı olduğu diğer grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet 0.00000045 - Bağımsız Üye Değil - Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
ATTİLA KAYALIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 05.04.2001 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Ortağı olduğu diğer grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet 0.00000045 - Bağımsız Üye Değil - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi / Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
HALİL DUMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 11.12.2003 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi İndeks Bilgisayar Sis.Müh.San.Tic.A.Ş. -Genel Müdür Yardımcısı ve ortağı olduğu diğer grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet - Bağımsız Üye Değil - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
KAAN BİLECİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 09.09.2020 İcrada Görevli Diğer grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Diğer grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet - Bağımsız Üye Değil - Yoktur
UFUK ESİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 30.05.2023 İcrada Görevli Değil - - Evet - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186108 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı / Kurumsal Yönetim Komite Başkanı/ Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı
KÜBRA ERMAN KARACA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bilgisayar Mühendisi 25.10.2023 İcrada Görevli Değil - TAB Gıda Yatırımcıları CTO Evet - Bağımsız Üye - Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1244160


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:388.487
Değişim :  0,15% |  12,83
Açılış :  8.480  
Önceki Kapanış :  8.474  
En Düşük
8.439 En Yüksek
8.503
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:36
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VRGYO 39,38 176.312.017 % 10,00  
PRKAB 36,96 38.858.561 % 10,00  
AKSUE 15,29 32.681.083 % 10,00  
EGPRO 182,60 106.867.468 % 10,00  
AVHOL 35,26 177.617.167 % 9,98  
daha fazla
12:36 Alış Satış %  
Dolar 30,3535 30,3596 % 0,03  
Euro 32,8990 32,9086 % -0,09  
Sterlin 38,3868 38,5794 % -0,06  
Frank 35,0691 35,2804 % -0,01  
Riyal 8,0745 8,1150 % 0,07  
daha fazla
12:36 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,12 23,14 % 0,66  
Platin 925,30 927,42 % 0,66  
Paladyum 980,29 984,07 % 0,66  
Brent Pet. 81,89 81,89 % 0,66  
Altın Ons 2.039,24 2.039,57 % 0,66  
Seans Raporu 12:36
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru