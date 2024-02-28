***DGATE* *SMART* *INTEM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
28.02.2024 18:37
***DGATE******SMART******INTEM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [DGATE, INTEM, SMART]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında DGATE.E, INTEM.E ve SMART.E payları 29/02/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 28/03/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252808
BIST
'
18:059.062
En Düşük
|Değişim
|: -1,28%
|| -117,12
|Açılış
|: 9.185
|
|Önceki Kapanış
|: 9.179
|
9.062
En Yüksek
9.237
18:0531,2009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0572
|Açılış
|: 31,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2450
|
31,3872
En Düşük
31,0687
18:0533,8566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0481
|Açılış
|: 33,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,8000
|
34,0887
En Düşük
33,6740
18:052.041,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 8,02
|Açılış
|: 2.041,28
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033,01
|
2.049,92
En Düşük
2.026,25
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YAYLA
|17,27
|70.630.212
|% 10,00
|
|KTLEV
|132,00
|488.352.001
|% 10,00
|
|BRKVY
|181,50
|26.756.047
|% 10,00
|
|INVEO
|49,94
|356.192.844
|% 10,00
|
|PATEK
|109,50
|1.280.753.532
|% 9,99
|
|ARDYZ
|53,55
|953.882.980
|% -10,00
|
|EMNIS
|180,00
|4.014.426
|% -10,00
|
|YONGA
|83,70
|9.819.651
|% -10,00
|
|DGATE
|44,86
|99.510.715
|% -9,99
|
|VBTYZ
|44,04
|1.113.915.286
|% -9,98
|
|EREGL
|46,90
|23.132.008.302
|% -0,13
|
|THYAO
|276,00
|10.668.944.355
|% -1,52
|
|PGSUS
|855,50
|4.692.017.601
|% 3,26
|
|REEDR
|62,95
|4.325.345.820
|% -9,94
|
|TUPRS
|161,50
|4.309.817.578
|% 0,81
|
|EREGL
|46,90
|23.132.008.302
|% -0,13
|
|EKGYO
|11,15
|3.355.391.757
|% -1,33
|
|ZOREN
|5,43
|1.536.198.247
|% 0,93
|
|ISCTR
|10,96
|2.764.287.123
|% -1,88
|
|ADESE
|2,85
|376.733.732
|% 1,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1968
|31,2030
|% 0,19
|
|Euro
|33,8283
|33,8664
|% 0,17
|
|Sterlin
|39,4000
|39,5976
|% 0,07
|
|Frank
|35,3607
|35,5738
|% 0,26
|
|Riyal
|8,2939
|8,3355
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,43
|22,47
|% 0,66
|
|Platin
|877,34
|882,85
|% 0,66
|
|Paladyum
|919,91
|926,00
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,01
|82,01
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.033,81
|2.034,06
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AYCES
Yüzde -6.56 oranında düşüşle 841.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 535, 633 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KONTR, ASELS, AKBNK
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, OYAKC, TUPRS
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -78, 84 kaybederek (% -0.98 ) 7, 951
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VESBE, MERKO, BERA, QNBFL, PATEK, FONET, DIRIT, BRKVY, ORCAY, LMKDC