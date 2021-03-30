***DGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.03.2021 10:00
***DGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DGGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DGGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921666
BIST
12:451.385
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -7,46
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.401
En Düşük
1.380
12:458,3478
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 0,1483
|Açılış
|: 8,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3671
En Düşük
8,1884
12:459,8111
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 0,1434
|Açılış
|: 9,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5950
|
9,8331
En Düşük
9,6398
12:45454,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 3,99
|Açılış
|: 454,93
|
|Önceki Kapanış
|: 450,94
|
457,10
En Düşük
450,73
BIST En Aktif Hisseler12:45
|CMBTN
|337,20
|5.742.516
|% 9,98
|
|LUKSK
|80,50
|8.675.455
|% 9,97
|
|GLRYH
|11,16
|17.524.846
|% 9,95
|
|BLCYT
|17,24
|72.593.209
|% 9,95
|
|AYES
|14,15
|679.808
|% 9,95
|
|TACTR
|21,60
|95.796
|% -10,00
|
|SANEL
|5,10
|1.455.699
|% -8,60
|
|QNBFL
|109,00
|426.299
|% -8,40
|
|UMPAS
|2,03
|260.756
|% -6,88
|
|KSTUR
|296,60
|43.600
|% -6,44
|
|FROTO
|194,70
|705.143.654
|% 5,24
|
|GARAN
|6,83
|504.021.556
|% -0,87
|
|THYAO
|12,54
|465.522.861
|% 0,48
|
|BJKAS
|7,75
|405.686.158
|% 6,16
|
|EKGYO
|1,94
|381.692.482
|% -4,43
|
|EKGYO
|1,94
|381.692.482
|% -4,43
|
|IHLGM
|1,11
|117.503.297
|% -2,63
|
|GARAN
|6,83
|504.021.556
|% -0,87
|
|OSTIM
|3,09
|199.704.118
|% 3,34
|
|YKBNK
|2,19
|124.961.455
|% 0,00
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3431
|8,3478
|% 1,81
|
|Euro
|9,7992
|9,8111
|% 1,48
|
|Sterlin
|11,4388
|11,4962
|% 1,77
|
|Frank
|8,8123
|8,8654
|% 1,47
|
|Riyal
|2,2160
|2,2271
|% 1,76
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.697
|1.697
|-15,33
|
|Altın Gr.
|454
|454
|3,50
|
|Cumhuriyet
|3.008
|3.054
|36,00
|
|Tam
|2.990
|3.067
|31,17
|
|Yarım
|1.445
|1.484
|15,08
|
|Çeyrek
|725
|742
|7,54
|
|Gümüş.Ons
|24,46
|24,49
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,56
|0,07
|
|B. Petrol
|64,72
|64,72
|-0,20
|