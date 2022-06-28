***DGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.06.2022 16:02
***DGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DGGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039707
BIST
16:462.527
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -2,60
|Açılış
|: 2.545
|
|Önceki Kapanış
|: 2.529
|
2.561
En Düşük
2.517
16:4616,6627
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,1368
|Açılış
|: 16,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6200
|
16,6800
En Düşük
16,5102
16:4617,5601
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0337
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5600
|
17,6379
En Düşük
17,4694
16:46975,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 6,61
|Açılış
|: 975,47
|
|Önceki Kapanış
|: 968,85
|
978,87
En Düşük
967,83
BIST En Aktif Hisseler16:46
|ISBIR
|56,10
|2.779.173
|% 10,00
|
|MAKIM
|18,82
|6.946.820
|% 9,99
|
|RODRG
|22,30
|8.498.320
|% 9,96
|
|DOKTA
|34,90
|7.195.926
|% 9,75
|
|BMSCH
|10,30
|88.868.500
|% 9,57
|
|SEKUR
|15,30
|96.439.499
|% -8,33
|
|MZHLD
|82,15
|2.882.768
|% -8,21
|
|EMNIS
|22,00
|295.107
|% -7,25
|
|SELVA
|8,43
|134.732.476
|% -5,49
|
|ALKA
|38,74
|25.532.341
|% -4,68
|
|THYAO
|49,52
|4.457.197.096
|% -0,08
|
|SISE
|21,88
|1.286.355.062
|% 1,02
|
|EREGL
|27,84
|1.169.823.197
|% 0,00
|
|SAHOL
|20,40
|1.059.581.491
|% 0,79
|
|KRDMD
|12,01
|913.899.728
|% -2,45
|
|YKBNK
|4,57
|828.961.167
|% -1,72
|
|ODAS
|3,17
|523.022.031
|% 0,63
|
|EKGYO
|2,65
|419.118.057
|% 2,71
|
|TSKB
|2,13
|321.298.771
|% 0,47
|
|AKBNK
|8,48
|806.444.667
|% -0,35
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6421
|16,6627
|% 0,83
|
|Euro
|17,5268
|17,5601
|% 0,19
|
|Sterlin
|20,2665
|20,3682
|% 0,24
|
|Frank
|17,3094
|17,4137
|% 0,53
|
|Riyal
|4,4191
|4,4412
|% 0,63
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.822
|-1,25
|
|Altın Gr.
|975
|975
|6,46
|
|Cumhuriyet
|6.526
|6.625
|32,00
|
|Tam
|6.509
|6.603
|11,00
|
|Yarım
|3.191
|3.229
|5,00
|
|Çeyrek
|1.598
|1.614
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,06
|21,09
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,28
|11,30
|0,04
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,51
|