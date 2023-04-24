***DGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.04.2023 10:04
***DGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DGGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140388
BIST
15:145.045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 32,65
|Açılış
|: 5.023
|
|Önceki Kapanış
|: 5.012
|
5.076
En Düşük
5.023
15:1419,4087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0080
|Açılış
|: 20,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4650
|
19,4527
En Düşük
19,3833
15:1421,3825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1362
|Açılış
|: 22,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4000
|
21,4503
En Düşük
21,2787
15:141.236,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,23
|Açılış
|: 1.236,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.237,71
|
1.240,37
En Düşük
1.232,91
BIST En Aktif Hisseler15:12
|IHAAS
|143,30
|13.988.468
|% 9,98
|
|KOPOL
|41,24
|1.492.745.613
|% 9,97
|
|KAREL
|18,31
|24.922.788
|% 9,97
|
|FENER
|56,35
|58.050.530
|% 9,95
|
|SEKFK
|9,21
|54.018.702
|% 9,90
|
|IMASM
|41,70
|160.578.342
|% -9,97
|
|GSRAY
|8,82
|273.671.050
|% -5,97
|
|QNBFL
|82,20
|81.136
|% -5,73
|
|BURCE
|67,55
|45.194.069
|% -5,72
|
|AVGYO
|3,26
|15.385.535
|% -5,51
|
|THYAO
|135,80
|2.046.819.254
|% 1,34
|
|KOPOL
|41,24
|1.492.745.613
|% 9,97
|
|CVKMD
|163,70
|1.367.032.123
|% 7,63
|
|EREGL
|34,34
|1.331.812.558
|% -0,35
|
|KOZAL
|22,62
|1.029.738.599
|% -0,44
|
|EKGYO
|6,69
|513.584.475
|% -0,45
|
|ISCTR
|11,93
|809.453.081
|% 0,59
|
|YKBNK
|10,23
|655.664.460
|% 0,59
|
|AKBNK
|17,84
|1.024.244.963
|% 0,79
|
|KOZAL
|22,62
|1.029.738.599
|% -0,44
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4002
|19,4053
|% 0,02
|
|Euro
|21,3677
|21,3772
|% 0,62
|
|Sterlin
|24,0657
|24,1864
|% 0,01
|
|Frank
|21,7039
|21,8346
|% 0,18
|
|Riyal
|5,1586
|5,1845
|% 0,03
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.983
|1.984
|-0,23
|
|Altın Gr.
|1.237
|1.238
|-0,17
|
|Cumhuriyet
|8.910
|9.044
|-36,00
|
|Tam
|8.951
|9.085
|-55,00
|
|Yarım
|4.371
|4.441
|-24,00
|
|Çeyrek
|2.186
|2.234
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,09
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,63
|15,64
|-0,02
|
|B. Petrol
|81,31
|81,31
|-0,15
|