***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
28.02.2022 16:44
***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş (KPMG)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Hüsnü Akhan'ın başkanlığında toplanarak,
Şirketin Denetimden Sorumlu Komitesi tarafından düzenlenmiş olan 25 Şubat 2022 tarihli kararda yer alan önerisi dikkate alınarak, 2022 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin (KPMG) seçilmesine ve Genel Kurul'un onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005114
BIST
18:051.946
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|Önceki Kapanış
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872,78
En Düşük
839,79
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ISBTR
|62.197,00
|967.680
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.097.250,00
|1.097.250
|% 10,00
|
|ALCAR
|277,40
|36.748.341
|% 9,99
|
|EDATA
|22,10
|9.959.040
|% 9,95
|
|SNKRN
|30,28
|1.908.766
|% 9,95
|
|PKENT
|381,60
|11.801.731
|% -10,00
|
|AEFES
|24,22
|82.828.582
|% -9,76
|
|AGESA
|20,72
|4.905.722
|% -9,76
|
|IHYAY
|0,66
|12.272.772
|% -9,59
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|EMNIS
|22,50
|217.215
|% -8,16
|
|THYAO
|25,64
|4.588.646.496
|% -6,08
|
|EREGL
|31,06
|2.604.652.060
|% -0,32
|
|KRDMD
|11,78
|2.499.953.415
|% 4,06
|
|TUPRS
|191,70
|1.599.344.865
|% 6,56
|
|GARAN
|11,15
|1.479.235.022
|% -2,02
|
|YKBNK
|3,59
|888.205.079
|% -2,18
|
|KRDMD
|11,78
|2.499.953.415
|% 4,06
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|HUNER
|2,81
|499.146.434
|% 5,24
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|THYAO
|25,64
|4.588.646.496
|% -6,08
|
|EKGYO
|2,00
|332.416.406
|% -1,96
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|13,7944
|13,8088
|% 0,10
|
|Euro
|15,4952
|15,5674
|% -0,40
|
|Sterlin
|18,4515
|18,5441
|% 0,02
|
|Frank
|14,9654
|15,0555
|% 0,80
|
|Riyal
|3,6669
|3,6853
|% 0,01
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.915
|1.915
|24,13
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|Altın Gr.
|847
|847
|8,61
|
|Cumhuriyet
|5.660
|5.745
|43,00
|
|Tam
|5.633
|5.775
|43,48
|
|Yarım
|2.722
|2.794
|21,03
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|Çeyrek
|1.366
|1.397
|10,52
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|Gümüş.Ons
|24,45
|24,48
|0,22
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|Gümüş Gr.
|10,80
|10,82
|0,06
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|B. Petrol
|97,41
|97,41
|3,29
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