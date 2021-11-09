***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler332.007.786 -4.239.836 249.751.377 -204.272 5.056.295 301.846.450 95.044.820 979.262.620 979.262.620Transferler95.044.820 -95.044.820 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)91.941 -288.141.024 -288.049.083 -288.049.083Dönem Sonu Bakiyeler332.007.786 -4.239.836 249.751.377 -112.331 5.056.295 396.891.270 -288.141.024 691.213.537 0 691.213.537Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler332.007.786 -2.934.646 252.935.267 -91.940 5.056.295 396.891.270 -360.865.188 622.998.844 0 622.998.844Transferler-360.865.188 360.865.188 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)91.940 -118.007.432 -117.915.492 -117.915.492Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)12 2.934.646 8.703.935 11.638.581 11.638.581Dönem Sonu Bakiyeler332.007.786 261.639.202 5.056.295 36.026.082 -118.007.432 516.721.933 0 516.721.933Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI169.482.160 4.758.952Dönem Karı (Zararı)-118.007.432 -288.141.024Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler298.498.264 373.094.510Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.958.442 7.534.209Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler15,16,17 58.970.740 43.508.725Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler234.609.994 322.052.665Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler0 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-40.912 -1.089İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-11.683.113 -80.752.535Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-25.191.875 -26.516.888Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.954.529 -54.076.867İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9.554.233 -158.780Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)8.309.449 15.880.801Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)1.244.784 -16.039.581Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları168.807.719 4.200.951Alınan Faiz674.441 558.001Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-717.532 -64.458.170Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -5.033Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -5.033Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -717.532 -556.437Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)6 0 -63.896.700FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-163.345.248 60.260.324İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri11.730.521 0Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11.730.521 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 312.892.000Kredilerden Nakit Girişleri312.892.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-43.430.995 -222.354.500Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-43.430.995 -222.354.500Ödenen Faiz-131.644.774 -30.277.176YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.419.380 561.106Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.419.380 561.106DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ10.944.933 3.249.982DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 16.364.313 3.811.088Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 16.366.339 10.948.060Ticari Alacaklar5 36.596.476 9.873.991İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5,19 29.927.631 3.348.312İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6.668.845 6.525.679Diğer Alacaklar60.862 387.169İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar60.862 387.169Peşin Ödenmiş Giderler6 1.778.061 761.658Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar244.780 209.464Diğer Dönen Varlıklar11 9.416.479 18.047.812ARA TOPLAM64.462.997 40.228.154Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar8 276.028.567 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR340.491.564 40.228.154DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 1.642.957.119 1.918.268.154Maddi Duran Varlıklar664.109 623.197Maddi Olmayan Duran Varlıklar128.358 124.558Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar128.358 124.558Peşin Ödenmiş Giderler6 3.389.575 3.977.959Diğer Duran Varlıklar205.601 24.545TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.647.344.762 1.923.018.413TOPLAM VARLIKLAR1.987.836.326 1.963.246.567KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 125.362.011 81.030.591Ticari Borçlar5 41.227.846 37.273.317İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5,19 39.744.185 33.197.669İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.483.661 4.075.648Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar99.171 93.530Diğer Borçlar379.948 297.521İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar379.948 297.521Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6 924.005 639.552İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)19 0 9.004İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)924.005 630.548Kısa Vadeli Karşılıklar10 5.525.503 1.148.956Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.122.828 686.051Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar4.402.675 462.905Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 1.816.524 1.103.896ARA TOPLAM175.335.008 121.587.363TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER175.335.008 121.587.363UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 1.293.497.893 1.216.641.325Diğer Borçlar1.288.404 1.267.301İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.288.404 1.267.301Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)347.130 208.598İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)347.130 208.598Uzun Vadeli Karşılıklar10 645.958 543.136Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar645.958 543.136TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.295.779.385 1.218.660.360TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.471.114.393 1.340.247.723ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar516.721.933 622.998.844Ödenmiş Sermaye12 332.007.786 332.007.786Geri Alınmış Paylar (-)12 0 -2.934.646Paylara İlişkin Primler (İskontolar)12 261.639.202 252.935.267Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 -91.940Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 -91.940Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 -91.940Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.056.295 5.056.295Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları36.026.082 396.891.270Net Dönem Karı veya Zararı-118.007.432 -360.865.188TOPLAM ÖZKAYNAKLAR516.721.933 622.998.844TOPLAM KAYNAKLAR1.987.836.326 1.963.246.567Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 108.104.608 87.243.250 40.103.577 32.158.866Satışların Maliyeti13 -15.052.836 -13.586.824 -5.841.785 -3.609.034TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)93.051.772 73.656.426 34.261.792 28.549.832BRÜT KAR (ZARAR)93.051.772 73.656.426 34.261.792 28.549.832Genel Yönetim Giderleri14 -6.781.425 -5.037.302 -2.328.539 -1.716.983Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 8.319.561 21.750.393 1.713.423 11.814.546Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -6.171.343 -17.671.326 -1.910.322 -1.970.583ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)88.418.565 72.698.191 31.736.354 36.676.812FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)88.418.565 72.698.191 31.736.354 36.676.812Finansman Gelirleri16 6.597.566 4.930.193 6.009.831 342.591Finansman Giderleri17 -233.042.755 -379.175.519 -24.273.063 -205.901.305SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-138.026.624 -301.547.135 13.473.122 -168.881.902SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-138.026.624 -301.547.135 13.473.122 -168.881.902DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)20.019.192 13.406.110 5.909.488 5.016.418DÖNEM KARI (ZARARI)-118.007.432 -288.141.025 19.382.610 -163.865.484Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-118.007.432 -288.141.025 19.382.610 -163.865.484Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (Kayıp) 18 -0,35500000 -0,87900000 0,05800000 -0,50000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar91.940 91.941 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)91.940 91.941 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)91.940 91.941 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-117.915.492 -288.049.084 19.382.610 -163.865.484Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-117.915.492 -288.049.084 19.382.610 -163.865.484http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976348BIST