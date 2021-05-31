***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıKOBİRATE ULUSLARARASI KREDİ DERECELENDİRME VE KURUMSAL YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi14/12/2020Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi14/12/2021Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi31/05/2021AçıklamaSermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş olan Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme raporunun revizyonu sonucu, önceki dönem 9,34 olan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme notumuz 31 Mayıs 2021 – 31 Mayıs 2022 tarihleri arasında 9,42 olarak belirlenmiştir.Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme notumuzun artışı Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlama konusunda gösterdiği titizliği ve BİST Kurumsal Yönetim Endeksi'nde her geçen dönem gelişme göstererek devam etme hassasiyetini göstermektedir.Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme yeni dönem notumuz 9,42'un alt başlıklar itibariyle ağırlıkları ve dağılımı aşağıdaki gibidirAna Bölümler Ağırlık Alınan NotPay Sahipleri %25 95.18Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık %25 98.84Menfaat Sahipleri %15 89.90Yönetim Kurulu %35 92.10Kurumsal Yönetim Derecelendirmesine ilişkin Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin hazırlamış olduğu rapor, Şirketimizin internet sitesinde (www.dogusgyo.com.tr) yer almaktadır.Kamuoyuna duyurulur.Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme NotuAğırlık% 25 % 25 % 15 % 35 % 100Alınan Not95,18 98,84 89,9 92,1 9,42http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938938BIST