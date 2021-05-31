Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

31.05.2021 11:04



***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
KOBİRATE ULUSLARARASI KREDİ DERECELENDİRME VE KURUMSAL YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
14/12/2020
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
14/12/2021
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
31/05/2021
Açıklama

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş olan Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme raporunun revizyonu sonucu, önceki dönem 9,34 olan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme notumuz 31 Mayıs 2021 – 31 Mayıs 2022 tarihleri arasında 9,42 olarak belirlenmiştir.
 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme notumuzun artışı Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlama konusunda gösterdiği titizliği ve BİST Kurumsal Yönetim Endeksi'nde her geçen dönem gelişme göstererek devam etme hassasiyetini göstermektedir.
 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme yeni dönem notumuz 9,42'un alt başlıklar itibariyle ağırlıkları ve dağılımı aşağıdaki gibidir
 Ana Bölümler                                                  Ağırlık                Alınan Not
Pay Sahipleri                                                     %25                      95.18
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık                   %25                       98.84
Menfaat Sahipleri                                           %15                       89.90
Yönetim Kurulu                                                %35                      92.10
 Kurumsal Yönetim Derecelendirmesine ilişkin Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin hazırlamış olduğu rapor, Şirketimizin internet sitesinde (www.dogusgyo.com.tr) yer almaktadır.
                  
 Kamuoyuna duyurulur. 

Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu

Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
95,18 98,84 89,9 92,1 9,42




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938938


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:211.423
Değişim :  0,05% |  0,71
Açılış :  1.423  
Önceki Kapanış :  1.422  
En Yüksek
1.427 En Düşük
1.421
BIST En Aktif Hisseler12:21
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YAYLA 3,85 38.349.191 % 10,00  
TUCLK 11,89 44.001.077 % 9,99  
OYAYO 8,40 11.052.571 % 9,99  
BRMEN 2,44 68.462 % 9,91  
CELHA 6,57 4.681.002 % 9,87  
daha fazla
12:21 Alış Satış %  
Dolar 8,4909 8,4945 % -0,82  
Euro 10,3580 10,3636 % -0,75  
Sterlin 11,9978 12,0580 % -0,98  
Frank 9,3983 9,4549 % -0,86  
Riyal 2,2576 2,2689 % -0,85  
daha fazla
12:21 Alış Satış %  
Altın Ons 1.906 1.906 2,03  
Altın Gr. 520 520 -3,83  
Cumhuriyet 3.432 3.484 -18,00  
Tam 3.419 3.505 -16,25  
Yarım 1.652 1.695 -7,86  
Çeyrek 829 848 -3,93  
Gümüş.Ons 27,96 27,98 0,05  
Gümüş Gr. 7,64 7,65 -0,04  
B. Petrol 69,45 69,45 0,73  
Seans Raporu 12:21
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru