***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
28.09.2021 09:26
***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 27.09.2021 tarih ve BİAŞ-2-3760 sayılı yazı ile talep olunan Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri ile ilgili olarak
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8inci maddesine göre Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965446
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
0
En Düşük
0
18:058,8388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0215
|Açılış
|: 8,8180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8440
|
8,8409
En Düşük
8,8095
18:0510,3361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0175
|Açılış
|: 10,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,3497
En Düşük
10,2978
18:05495,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,88
|Açılış
|: 495,31
|
|Önceki Kapanış
|: 496,19
|
497,73
En Düşük
494,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AGESA
|17,42
|1.741.527
|% 1,97
|
|ISKPL
|6,38
|11.222.288
|% 0,00
|
|IDGYO
|2,27
|5.197.210
|% 0,00
|
|FONET
|11,52
|6.198.417
|% 0,00
|
|GEREL
|5,47
|18.352.380
|% 0,00
|
|ISKPL
|6,38
|11.222.288
|% 0,00
|
|IDGYO
|2,27
|5.197.210
|% 0,00
|
|FONET
|11,52
|6.198.417
|% 0,00
|
|GEREL
|5,47
|18.352.380
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,41
|41.008.099
|% 0,00
|
|GARAN
|8,92
|1.476.069.713
|% 0,00
|
|THYAO
|13,53
|1.216.876.865
|% 0,00
|
|BIOEN
|37,66
|577.559.463
|% 0,00
|
|TUPRS
|112,00
|570.875.626
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,36
|557.384.127
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,36
|557.384.127
|% 0,00
|
|GARAN
|8,92
|1.476.069.713
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,78
|209.091.403
|% 0,00
|
|THYAO
|13,53
|1.216.876.865
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,37
|489.196.488
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8367
|8,8388
|% 0,24
|
|Euro
|10,3265
|10,3361
|% 0,17
|
|Sterlin
|12,0617
|12,1222
|% 0,17
|
|Frank
|9,4772
|9,5343
|% -0,09
|
|Riyal
|2,3469
|2,3586
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.744
|-6,71
|
|Altın Gr.
|496
|496
|-0,23
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|-1,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|-1,51
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-0,74
|
|Çeyrek
|796
|814
|-0,37
|
|Gümüş.Ons
|22,49
|22,53
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,01
|
|B. Petrol
|79,78
|79,78
|1,06
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 98 artarak (% 0.74 ) 1, 489
-
17:58
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, GARAN, TRKCM
-
17:58XU100
Endeks 1, 393 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 57 üstünde . İşlem hacmi 11, 492.00 milyon TL de
-
17:58TUCLK
Yüzde 6.94 oranında artışla 14.33 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 302, 988 adet işlem
-
17:57OYLUM
Yüzde 9.97 oranında artışla 12.79 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 637, 015 adet işlem