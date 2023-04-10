***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.04.2023 08:43
***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
30 Mart 2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu'nda şirket Yönetim Kurulu'na seçilen üyelerin, 3 Nisan 2023 tarihli ilk Yönetim Kurulu toplantısında yaptıkları görev taksimi sonucunda
1.) Yönetim Kurulu Başkanlığına Sn. Hüsnü Akhan'ın seçilmesine,
2.) Şirket Yönetim Kurulu Başkanı, İcracı Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Hüsnü Güzelöz, Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Nevzat Öztangut, Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Tavas, Genel Müdür Çağan Erkan'dan herhangi ikisinin şirket kaşe veya ünvanı üzerine atacakları müşterek imzaları ile şirketi her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzam etmelerine,
3.) Şirket imza sirkülerinde tanımlı olduğu şekilde Sn. Hasan Hüsnü Güzelöz'ün İcracı Yönetim Kurulu Üyesi, Şirket Genel Müdürü Sn. Çağan Erkan'ın İcra Başkanı olarak yetkilerinin aynen devamına, toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.
3 Nisan 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararında yer alan Yönetim Kurulu görev dağılımı 7 Nisan 2023 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1134365
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|% 6,61
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|ALFAS
|355,70
|214.657.072
|% 6,34
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|IHGZT
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|ONCSM
|105,50
|60.962.998
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|DERHL
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|1.050.235.098
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|617.996.692
|% 1,02
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|ASTOR
|58,15
|610.017.666
|% 2,56
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|GESAN
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|567.032.229
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|EKGYO
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|438.196.567
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|EKGYO
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|% 1,35
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|1.050.235.098
|% 4,07
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|IHLGM
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|44.374.647
|% 8,25
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|26.667.182
|% 3,75
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|SKBNK
|2,51
|79.391.817
|% 3,14
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|10:30
|Alış
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|Dolar
|19,2682
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|% 0,15
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|21,3118
|% 0,08
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|% 0,14
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|10:30
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|Altın Ons
|1.996
|1.996
|-11,88
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|Altın Gr.
|1.236
|1.236
|-5,99
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|Cumhuriyet
|8.497
|8.625
|7,00
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|Tam
|8.504
|8.575
|12,00
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|Yarım
|4.153
|4.196
|6,00
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|Çeyrek
|2.077
|2.098
|3,00
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|Gümüş.Ons
|24,77
|24,79
|-0,20
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|Gümüş Gr.
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|15,36
|-0,11
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