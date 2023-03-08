***DGHOL* *DOAS* *DGGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.03.2023 09:22
***DGHOL******DOAS******DGGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DGGYO, DOAS, DGHOL
Açıklamalar Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili olarak Doğuş Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121423
BIST
12:475.381
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,56
|Açılış
|: 5.379
|
|Önceki Kapanış
|: 5.382
|
5.408
En Düşük
5.350
12:4718,9419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0216
|Açılış
|: 19,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1100
|
18,9476
En Düşük
18,8991
12:4719,9671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0070
|Açılış
|: 20,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3500
|
19,9873
En Düşük
19,8891
12:471.105,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,47
|Açılış
|: 1.105,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103,74
|
1.105,47
En Düşük
1.100,64
BIST En Aktif Hisseler12:45
|SDTTR
|101,20
|297.163.123
|% 10,00
|
|SOKE
|17,18
|190.192.877
|% 9,99
|
|ONCSM
|90,45
|24.723.724
|% 9,97
|
|EYGYO
|19,00
|101.162.016
|% 9,95
|
|OTTO
|102,80
|864.034
|% 9,95
|
|DOAS
|142,20
|1.554.940.971
|% -10,00
|
|ULUSE
|196,30
|232.968.906
|% -10,00
|
|CEOEM
|19,92
|43.377.077
|% -7,78
|
|ZEDUR
|58,50
|770.094
|% -7,14
|
|FLAP
|13,68
|120.919.733
|% -6,62
|
|ASTOR
|51,25
|3.081.019.447
|% 5,15
|
|EREGL
|43,18
|2.276.589.837
|% -2,57
|
|ISCTR
|13,28
|1.660.716.916
|% 2,31
|
|DOAS
|142,20
|1.554.940.971
|% -10,00
|
|THYAO
|140,80
|1.443.816.820
|% -0,14
|
|ISCTR
|13,28
|1.660.716.916
|% 2,31
|
|EKGYO
|8,19
|1.024.030.188
|% 1,11
|
|YKBNK
|10,81
|1.194.658.538
|% 0,93
|
|AKBNK
|18,81
|1.390.348.375
|% 1,02
|
|SKBNK
|2,60
|165.837.140
|% 0,00
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9352
|18,9419
|% 0,11
|
|Euro
|19,9535
|19,9621
|% 0,01
|
|Sterlin
|22,3520
|22,4641
|% 0,19
|
|Frank
|20,0174
|20,1380
|% 0,06
|
|Riyal
|5,0297
|5,0550
|% 0,09
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|0,29
|
|Altın Gr.
|1.105
|1.105
|1,30
|
|Cumhuriyet
|7.481
|7.594
|-74,00
|
|Tam
|7.526
|7.578
|-5,00
|
|Yarım
|3.677
|3.708
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.838
|1.854
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,07
|20,09
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,22
|12,23
|0,00
|
|B. Petrol
|83,08
|83,08
|-0,21
|