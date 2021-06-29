***DGHOL* *DOAS*** DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***DGHOL******DOAS*** DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler [DOAS]İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi24/05/2021Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap DönemiTarih29/06/2021Saati11:30AdresiMaslak Mahallesi Büyükdere Cad. N 249/20 Sarıyer/İstanbulGündem1. Toplantı başkanlığına Sn. Şehmuz Ahmet Sedid Kurutluoğlu'nun seçilmesi ve toplantı tutanağının pay sahipleri adına toplantı başkanlığı tarafından imzalanması için yetki verilmesine ilişkin teklif oy birliği ile kabul edildi. 2. Bölünmeden dolayı pay sahiplerine "inceleme hakkı çağrı" ilanı 29.03.2021 tarihinde ve "a