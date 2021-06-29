***DGHOL* *DOAS*** DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
29.06.2021 16:41
***DGHOL******DOAS*** DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
İlgili Şirketler [DOAS]
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
24/05/2021
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
29/06/2021
Saati
11:30
Adresi
Maslak Mahallesi Büyükdere Cad. N 249/20 Sarıyer/İstanbul
Gündem
1. Toplantı başkanlığına Sn. Şehmuz Ahmet Sedid Kurutluoğlu'nun seçilmesi ve toplantı tutanağının pay sahipleri adına toplantı başkanlığı tarafından imzalanması için yetki verilmesine ilişkin teklif oy birliği ile kabul edildi. 2. Bölünmeden dolayı pay sahiplerine "inceleme hakkı çağrı" ilanı 29.03.2021 tarihinde ve "a
18:051.356
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -15,33
|Açılış
|: 1.375
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.377
En Düşük
1.352
18:058,7006
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0333
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,7452
En Düşük
8,6449
18:0510,3309
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0667
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4294
En Düşük
10,2728
18:05495,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,35
|Açılış
|: 495,91
|
|Önceki Kapanış
|: 494,56
|
496,72
En Düşük
488,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FADE
|22,44
|65.352.054
|% 10,00
|
|PKENT
|2.585,90
|5.832.091
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,93
|13.663.182
|% 9,99
|
|MAALT
|194,80
|29.942.699
|% 9,99
|
|AYCES
|68,30
|2.961.470
|% 9,98
|
|TKURU
|243,90
|6.709.352
|% -10,00
|
|EUKYO
|6,66
|4.618.822
|% -10,00
|
|YAPRK
|35,12
|7.774.797
|% -9,99
|
|TACTR
|31,58
|3.786.693
|% -9,98
|
|DENGE
|2,77
|1.725.039
|% -9,77
|
|GARAN
|8,30
|1.446.494.572
|% 0,61
|
|THYAO
|13,37
|973.020.643
|% -0,15
|
|KUTPO
|57,60
|694.501.045
|% -3,60
|
|EREGL
|18,00
|526.883.185
|% -1,48
|
|SASA
|27,18
|503.646.252
|% -3,89
|
|YKBNK
|2,16
|465.115.526
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,87
|391.958.349
|% -2,60
|
|GARAN
|8,30
|1.446.494.572
|% 0,61
|
|TSKB
|1,28
|132.368.102
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,28
|470.448.544
|% -0,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6990
|8,7006
|% -0,38
|
|Euro
|10,3079
|10,3309
|% -0,64
|
|Sterlin
|11,9810
|12,0410
|% -0,59
|
|Frank
|9,3711
|9,4276
|% -0,75
|
|Riyal
|2,3144
|2,3260
|% -0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|11,13
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,41
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.305
|-4,00
|
|Tam
|3.240
|3.321
|-5,97
|
|Yarım
|1.566
|1.607
|-2,89
|
|Çeyrek
|785
|803
|-1,45
|
|Gümüş.Ons
|26,03
|26,06
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,31
|0,06
|
|B. Petrol
|75,00
|75,00
|0,72
|