***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 350.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000 TL 'ye arttırılması için esas sözleşmemizin 6'nci maddesinin ve Türk Ticaret Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri kapsamında 11,28 ve 34'üncü maddelerinin değiştirilmesine ilişkin yapılan başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.08.2020 tarih ve 53/1062 sayılı toplantısında onaylanmış olup, onaylı tadil metni ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872787BIST