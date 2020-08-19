***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000.000 -510.991 282.945 115.492.865 1.197.906 1.107.177 -82.038.854 -89.219.008 -3.687.960 -3.687.960Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Transferler-89.219.008 89.219.008Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5.987.384 -19.929.886 -25.917.270 -25.917.270Dönem Karı (Zararı)-19.929.886 -19.929.886 -19.929.886Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-5.987.384 -5.987.384 -5.987.384Sermaye Arttırımı60.000.000 9.000.000 69.000.000 69.000.000Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler110.000.000 -510.991 9.282.945 115.492.865 1.197.906 -5.987.384 1.107.177 -171.257.862 -19.929.886 39.394.770 39.394.770Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler110.000.000 -510.991 9.282.945 138.766.128 230.364 -10.370.082 1.107.177 -171.257.862 -65.258.787 11.988.892 11.988.892Transferler954.150 -66.212.937 65.258.787Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-16.076.729 -18.457.837 -34.534.566 -34.534.566Dönem Karı (Zararı)-18.457.837 -18.457.837 -18.457.837Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-16.076.729 -16.076.729 -16.076.729Sermaye Arttırımı0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-954.150 -954.150 -954.150Dönem Sonu Bakiyeler110.000.000 -1.465.141 9.282.945 138.766.128 230.364 -26.446.811 2.061.327 -237.470.799 -18.457.837 -23.499.824 -23.499.824Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI49.043.216 -34.656.283Dönem Karı (Zararı)-18.457.837 -19.929.886Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler83.852.391 53.987.959Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler30.142.352 15.482.492Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler70.537 0Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler70.537Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler7.665.845 543.737Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler791.969 17.275Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-1.873.954 -145.256Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler8.747.830 671.718Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler37.919.717 32.710.574Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 37.919.717 32.710.574Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler38.220.567 18.777.784Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-20.611.191 -7.676.133Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-20.611.191 -7.676.133Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 -9.377.180 -5.520.720Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-178.256 -329.775Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-178.256 -329.775İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-16.291.909 -68.714.356Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-22.189.994 -39.379.467İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-22.189.994 -39.379.467Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.338.449 -2.642.094İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)2.338.449 -2.642.094Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-11.578.136 -