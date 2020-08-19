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***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2020 19:22
GÜNCEL HABERLER



***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 -510.991 282.945 115.492.865 1.197.906 1.107.177 -82.038.854 -89.219.008 -3.687.960 -3.687.960
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Transferler
-89.219.008 89.219.008
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.987.384 -19.929.886 -25.917.270 -25.917.270
Dönem Karı (Zararı)
-19.929.886 -19.929.886 -19.929.886
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.987.384 -5.987.384 -5.987.384
Sermaye Arttırımı
60.000.000 9.000.000 69.000.000 69.000.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
110.000.000 -510.991 9.282.945 115.492.865 1.197.906 -5.987.384 1.107.177 -171.257.862 -19.929.886 39.394.770 39.394.770
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
110.000.000 -510.991 9.282.945 138.766.128 230.364 -10.370.082 1.107.177 -171.257.862 -65.258.787 11.988.892 11.988.892
Transferler
954.150 -66.212.937 65.258.787
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-16.076.729 -18.457.837 -34.534.566 -34.534.566
Dönem Karı (Zararı)
-18.457.837 -18.457.837 -18.457.837
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-16.076.729 -16.076.729 -16.076.729
Sermaye Arttırımı
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-954.150 -954.150 -954.150
Dönem Sonu Bakiyeler
110.000.000 -1.465.141 9.282.945 138.766.128 230.364 -26.446.811 2.061.327 -237.470.799 -18.457.837 -23.499.824 -23.499.824


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
49.043.216 -34.656.283
Dönem Karı (Zararı)
-18.457.837 -19.929.886
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
83.852.391 53.987.959
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30.142.352 15.482.492
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
70.537 0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
70.537
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.665.845 543.737
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
791.969 17.275
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.873.954 -145.256
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
8.747.830 671.718
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
37.919.717 32.710.574
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 37.919.717 32.710.574
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
38.220.567 18.777.784
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-20.611.191 -7.676.133
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-20.611.191 -7.676.133
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 -9.377.180 -5.520.720
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-178.256 -329.775
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-178.256 -329.775
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-16.291.909 -68.714.356
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.189.994 -39.379.467
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-22.189.994 -39.379.467
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.338.449 -2.642.094
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.338.449 -2.642.094
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-11.578.136 -



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