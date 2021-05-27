***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler110.000.000 -510.991 9.282.945 138.766.128 230.364 -10.370.082 1.107.177 -171.257.863 -65.258.787 11.988.891 11.988.891Transferler-65.258.787 65.258.787 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-9.403.998 -7.420.669 -16.824.667 -16.824.667Dönem Karı (Zararı)-7.420.669 -7.420.669 -7.420.669Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-9.403.998 -9.403.998 -9.403.998Dönem Sonu Bakiyeler110.000.000 -510.991 9.282.945 138.766.128 230.364 -19.774.081 1.107.177 -236.516.650 -7.420.669 -4.835.777 -4.835.777Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler110.000.000 -2.845.141 9.282.945 169.053.397 -667.148 -45.209.100 3.441.327 -238.850.799 25.752.988 29.958.469 29.958.469Transferler25.752.988 -25.752.988Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5.460.071 15.109.015 9.648.944 9.648.944Dönem Karı (Zararı)15.109.015 15.109.015 15.109.015Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-5.460.071 -5.460.071 -5.460.071Sermaye Arttırımı80.930.233 177.347 81.107.580 81.107.580Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-939.468 -939.468 -939.468Dönem Sonu Bakiyeler190.930.233 -3.784.609 9.460.292 169.053.397 -667.148 -50.669.171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.441.327 -213.097.811 15.109.015 119.775.525 119.775.525Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9.248.737 -10.723.473Dönem Karı (Zararı)15.109.015 -7.420.669Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler49.728.971 25.929.023Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14.956.441 14.269.574Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.964.521 122.778Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.964.521Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler122.778Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler14.569.249 3.314.591Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler11 -1.167.787Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 15.737.036 3.314.591Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler21.622.140 6.398.835Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-3.383.380 1.823.245İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-74.086.723 -29.231.827Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-13.958.951 -4.044.873İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-13.958.951 -4.044.873Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-37.199.131 -19.164.523Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-21.652.255 -4.999.210Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler30.897.187 13.976.176İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)30.897.187 13.976.176Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-618.995 404.100Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-35.065.431 -6.648.504İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-35.065.431 -6.648.504Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)7.930.766 -1.755.093İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.419.913 -6.999.900Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-4.419.913 -6.999.900Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-9.248.737 -10.723.473YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-29.548.032 -8.794.965Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri6 755.373 1.263.605Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri6 755.373 1.263.605Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -30.303.405 -10.058.570Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -30.303.405 -10.058.570FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI34.974.188 15.581.165Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri81.107.580Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri81.107.580Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri4 76.419.176 51.028.000Kredilerden Nakit Girişleri4 76.419.176 51.028.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -114.711.937 -18.836.815Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -114.711.937 -18.836.815Ödenen Faiz-7.840.631 -16.610.020YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.822.581 -3.937.273NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.822.581 -3.937.273DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 14.228.238 4.862.454DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 10.405.657 925.181Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 10.405.657 14.228.238Ticari Alacaklar188.581.874 174.492.889İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 2.385.749 2.150.796İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar186.196.125 172.342.093Diğer Alacaklar40.463.829 5.481.044İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar31.003.543 5.481.044İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9.460.286Stoklar334.678.236 297.479.105Peşin Ödenmiş GiderlerErtelenmiş Sigortacılık Üretim Giderleri67.747.935 46.095.680Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar8 618.475 615.386Diğer Dönen Varlıklar28.205.183 29.320.687İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar28.205.183 29.320.687ARA TOPLAM670.701.189 567.713.029TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR670.701.189 567.713.029DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar9.469.958 9.469.958Vadeli Mevduatlar9.469.958 9.469.958Diğer Alacaklar2.608.730 2.175.338İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.608.730 2.175.338Maddi Duran Varlıklar6 415.132.831 392.918.265Arazi ve Arsalar6 76.310.952 76.310.952Binalar6 109.556.531 105.647.049Tesis, Makine ve Cihazlar6 57.142.475 57.761.110Taşıtlar6 604.114 1.032.825Mobilya ve Demirbaşlar6 29.772.949 23.789.570Özel Maliyetler6 60.133.949 48.899.933Yapılmakta Olan Yatırımlar6 690.879 690.879Diğer Maddi Duran Varlıklar80.920.982 78.785.947Maddi Olmayan Duran Varlıklar22.405.816 22.044.838Diğer Haklar4.875.816 4.514.838Markalar17.530.000 17.530.000Ertelenmiş Vergi Varlığı8 18.538.876 13.790.478TOPLAM DURAN VARLIKLAR468.156.211 440.398.877TOPLAM VARLIKLAR1.138.857.400 1.008.111.906KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 94.486.509 98.162.630İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4 94.486.509 98.162.630Banka Kredileri4 94.486.509 98.162.630Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 242.786.257 219.045.890İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 242.786.257 219.045.890Banka Kredileri4 242.786.257 219.045.890Ticari Borçlar331.432.532 303.538.339İlişkili Taraflara Ticari Borçlar126.535İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar331.305.997 303.538.339Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15.716.459 16.335.454Diğer Borçlar499.584 2.032.339İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5 23.048 1.160.819İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar476.536 871.520Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)53.459.274 45.528.507İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)53.459.274 45.528.507Kısa Vadeli Karşılıklar20.022.624 18.890.104Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar8.089.499 6.956.979Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar7 11.933.125 11.933.125Diğer Kısa Vadeli YükümlülüklerARA TOPLAM758.403.239 703.533.263TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER758.403.239 703.533.263UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 255.063.361 268.958.563İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4 252.507.078 267.148.009Banka Kredileri4 252.507.078 267.148.009İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.556.283 1.810.554Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar2.556.283 1.810.554Diğer BorçlarUzun Vadeli Karşılıklar5.615.275 5.661.611Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar4.359.068 4.405.404Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar7 1.256.207 1.256.207TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER260.678.636 274.620.174TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.019.081.875 978.153.437ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar119.775.525 29.958.469Ödenmiş Sermaye350.000.000 269.069.767Birleşme Denkleştirme Hesabı-159.069.767 -159.069.767Geri Alınmış Paylar (-)-3.784.609 -2.845.141Paylara İlişkin Primler (İskontolar)9.460.292 9.282.945Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)168.386.249 168.386.249Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)168.386.249 168.386.249Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)169.053.397 169.053.397Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-667.148 -667.148Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-50.669.171 -45.209.100Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-50.669.171 -45.209.100Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-50.669.171 -45.209.100Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.441.327 3.441.327Diğer Kısıtlanmış Yedekler3.441.327 3.441.327Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-213.097.811 -238.850.799Net Dönem Karı veya Zararı15.109.015 25.752.988TOPLAM ÖZKAYNAKLAR119.775.525 29.958.469TOPLAM KAYNAKLAR1.138.857.400 1.008.111.906Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat330.632.527 177.274.391Satışların Maliyeti-226.536.033 -118.914.787TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)104.096.494 58.359.604BRÜT KAR (ZARAR)104.096.494 58.359.604Genel Yönetim Giderleri9 -10.993.552 -8.422.660Pazarlama Giderleri9 -55.425.951 -41.348.955Araştırma ve Geliştirme Giderleri9 -1.947.296 -2.052.139Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler10 20.187.801 20.450.862Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -4.975.425 -7.792.418ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)50.942.071 19.194.294Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler328.566 50.166Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-136.677FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)51.270.637 19.107.783Finansman Gelirleri11 25.368.526 14.757.138Finansman Giderleri11 -64.913.528 -45.269.977SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)11.725.635 -11.405.056Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri3.383.380 3.984.387Dönem Vergi (Gideri) Geliri-553.475Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri8 3.383.380 4.537.862SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)15.109.015 -7.420.669DÖNEM KARI (ZARARI)15.109.015 -7.420.669Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları15.109.015 -7.420.669Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Ana ortaklık hissedarlarına ait pay başına kazanç 0,00430000 -0,00030000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerKar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-5.460.071 -9.403.998Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-6.825.089 -12.056.408Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)-6.825.089 -12.056.408Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.365.018 2.652.410DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-5.460.071 -9.403.998TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.648.944 -16.824.667Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları9.648.944 -16.824.667http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938483BIST