***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bünyesinde bulunduğu Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. iştiraklerinden olan Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş.'nin ("Biotrend Enerji") için 03.03.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na halka arz başvurusunda bulunulduğu belirtilmişti. Sermaye Piyasası Kurulu Bülten'inin 15.04.2021 tarih 2021/20 sayılı bülteninde yayınlandığı üzere Biotrend Enerjinin halka arz başvurusu onaylanmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928659BIST