***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.04.2021 23:04
***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bünyesinde bulunduğu Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. iştiraklerinden olan Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş.'nin ("Biotrend Enerji") için 03.03.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na halka arz başvurusunda bulunulduğu belirtilmişti. Sermaye Piyasası Kurulu Bülten'inin 15.04.2021 tarih 2021/20 sayılı bülteninde yayınlandığı üzere Biotrend Enerjinin halka arz başvurusu onaylanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928659
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|SONME
|36,10
|2.785.068
|% 9,99
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|CEOEM
|6,94
|81.928.484
|% 9,98
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|QUAGR
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|1.140.313.456
|% 9,97
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|BTCIM
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|8.356.750
|% 9,93
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|TKURU
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|GARAN
|7,31
|5.842.048.396
|% 4,58
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|EREGL
|18,03
|1.754.368.451
|% 2,91
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|KRDMD
|7,58
|1.397.039.178
|% 2,43
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|MTRKS
|50,70
|1.347.809.817
|% -6,97
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|SASA
|45,32
|1.285.007.094
|% -2,62
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|GARAN
|7,31
|5.842.048.396
|% 4,58
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|YKBNK
|2,21
|1.242.199.220
|% 2,79
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|ODAS
|3,68
|859.707.735
|% 0,82
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|EKGYO
|1,84
|405.420.357
|% -1,60
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|TSKB
|1,34
|284.380.391
|% 0,75
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|18:05
|Alış
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|Dolar
|8,0054
|8,0094
|% -0,76
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|Euro
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|9,6320
|% -0,52
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|Sterlin
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|11,0723
|% -0,55
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|8,6596
|8,7118
|% -0,50
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|Riyal
|2,1310
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|% -0,61
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|18:05
|Alış
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|1.764
|1.764
|27,67
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|Altın Gr.
|454
|454
|3,93
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|Cumhuriyet
|3.004
|3.050
|8,00
|
|Tam
|2.989
|3.066
|6,69
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|Yarım
|1.445
|1.483
|3,24
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|Çeyrek
|725
|742
|1,62
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|Gümüş.Ons
|25,84
|25,88
|0,44
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|Gümüş Gr.
|6,66
|6,66
|0,06
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|66,83
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