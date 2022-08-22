***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2022 yılı 1.yarıyıla ait operasyonel ve finansal sonuçlarının değerlendirildiği yatırımcı sunumu ekte sunulmuş olup, aynı zamanda şirketimizin www.doganlarmobilyagrubu.com adresindeki kurumsal web sitemizin Yatırımcı İlişkileri kısmında da erişilebilmektedir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057655BIST