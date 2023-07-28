***DGRVK* *ERCB*** DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
28.07.2023 14:37
***DGRVK******ERCB*** DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler [ERCB]
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.07.2023 tarih ve 38/788 sayılı kararı ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde nitelikli yatırımcıya satılmak üzere, yönetim sözleşmesine dayalı olarak maksimum 370 gün vadeli, 75.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176203
BIST
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15:197.002
En Düşük
|Değişim
|: 2,12%
|| 145,40
|Açılış
|: 6.925
|
|Önceki Kapanış
|: 6.856
|
6.912
En Yüksek
7.008
15:1926,9585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0564
|Açılış
|: 26,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
26,9873
En Düşük
26,9061
15:1929,7197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1656
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
29,7469
En Düşük
29,4967
15:191.693,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 8,89
|Açılış
|: 1.693,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.684,70
|
1.697,00
En Düşük
1.682,47
BIST En Aktif Hisseler15:18
|SDTTR
|238,80
|495.027.073
|% 10,00
|
|AYCES
|198,00
|24.964.599
|% 10,00
|
|QNBFL
|123,20
|1.595.598
|% 10,00
|
|CVKMD
|280,70
|753.012.699
|% 9,99
|
|TTRAK
|668,60
|379.070.544
|% 9,99
|
|OYAYO
|40,56
|47.434.436
|% -9,99
|
|AVHOL
|128,90
|6.212.980
|% -9,99
|
|EDIP
|26,30
|14.142.601
|% -9,99
|
|ITTFH
|4,94
|175.624.340
|% -9,52
|
|EUYO
|11,02
|5.647.953
|% -9,23
|
|THYAO
|232,60
|6.626.210.612
|% 1,79
|
|YKBNK
|13,72
|5.682.184.567
|% 4,02
|
|ASTOR
|102,70
|4.409.358.469
|% 1,38
|
|EKGYO
|8,62
|4.111.230.294
|% 1,77
|
|KOZAL
|28,20
|3.714.369.295
|% 2,32
|
|EKGYO
|8,62
|4.111.230.294
|% 1,77
|
|YKBNK
|13,72
|5.682.184.567
|% 4,02
|
|SKBNK
|3,11
|1.069.175.783
|% 4,01
|
|PETKM
|17,59
|3.461.858.218
|% 4,58
|
|ISCTR
|14,82
|2.630.426.113
|% 3,13
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9500
|26,9585
|% 0,21
|
|Euro
|29,6943
|29,7154
|% 0,55
|
|Sterlin
|34,5876
|34,7611
|% 0,65
|
|Frank
|30,9370
|31,1233
|% 0,23
|
|Riyal
|7,1662
|7,2022
|% 0,09
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.959
|13,75
|
|Altın Gr.
|1.695
|1.695
|10,48
|
|Cumhuriyet
|11.306
|11.477
|35,00
|
|Tam
|11.046
|11.130
|-13,00
|
|Yarım
|5.514
|5.591
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.766
|2.795
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|24,30
|24,33
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|21,04
|21,05
|0,15
|
|B. Petrol
|83,71
|83,71
|-0,08
|
Seans Raporu
15:18
daha fazla
-
15:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 174, 14 artarak (% 2.33 ) 7, 658
-
15:32XU100
Endeks 7, 004 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 15 üstünde . İşlem hacmi 102, 694.00 milyon TL de
-
15:32MAALT
Yüzde 7.77 oranında artışla 599.20 lira fiyatla işlem gören hissede 129, 741 adet işlem
-
15:31CVKMD
Yüzde 9.99 oranında artışla 280.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 712, 117 adet işlem
-
15:29KTLEV
Yüzde 9.95 oranında artışla 35.80 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 317, 539 adet işlem