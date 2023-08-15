***DGRVK* *ERCB*** DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
15.08.2023 12:28
***DGRVK******ERCB*** DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler [ERCB]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.07.2023 tarih ve 38/788 sayılı kararı ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde nitelikli yatırımcıya satılmak üzere, yönetim sözleşmesine dayalı olarak maksimum 700 gün vadeli, 50.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185542
BIST
'
14:537.681
En Düşük
|Değişim
|: -0,73%
|| -56,59
|Açılış
|: 7.764
|
|Önceki Kapanış
|: 7.737
|
7.615
En Yüksek
7.769
14:5327,0604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0537
|Açılış
|: 27,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1050
|
27,0752
En Düşük
27,0103
14:5329,6050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,1313
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
29,6351
En Düşük
29,4400
14:531.656,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,03
|Açılış
|: 1.656,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.656,19
|
1.660,56
En Düşük
1.654,38
BIST En Aktif Hisseler14:51
|BARMA
|19,91
|22.884.793
|% 10,00
|
|ORGE
|46,20
|131.040.605
|% 10,00
|
|VAKKO
|77,00
|25.227.433
|% 10,00
|
|TETMT
|1.191,60
|8.418.740
|% 10,00
|
|EUYO
|15,95
|3.425.348
|% 10,00
|
|PARSN
|104,50
|464.358.084
|% -9,99
|
|SDTTR
|360,00
|516.768.683
|% -9,98
|
|ADESE
|2,22
|1.079.311.704
|% -9,76
|
|QNBFB
|71,20
|712.841
|% -8,37
|
|ULUFA
|9,01
|106.627.699
|% -7,30
|
|ASTOR
|143,20
|8.096.309.854
|% 2,29
|
|THYAO
|260,70
|6.251.990.176
|% -0,27
|
|KRDMD
|25,48
|3.117.829.575
|% 1,51
|
|EREGL
|41,98
|2.837.224.355
|% -1,36
|
|TUPRS
|113,50
|2.465.672.850
|% -1,30
|
|ZOREN
|4,86
|2.336.408.483
|% 7,28
|
|ADESE
|2,22
|1.079.311.704
|% -9,76
|
|SKBNK
|3,97
|756.348.978
|% -1,73
|
|YKBNK
|15,85
|2.064.803.206
|% 0,06
|
|KRDMD
|25,48
|3.117.829.575
|% 1,51
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0523
|27,0577
|% 0,19
|
|Euro
|29,5733
|29,5896
|% 0,39
|
|Sterlin
|34,2705
|34,4424
|% 0,35
|
|Frank
|30,7304
|30,9155
|% 0,34
|
|Riyal
|7,1924
|7,2285
|% 0,22
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|-2,49
|
|Altın Gr.
|1.656
|1.656
|-0,14
|
|Cumhuriyet
|11.328
|11.499
|-14,00
|
|Tam
|11.101
|11.168
|-38,00
|
|Yarım
|5.568
|5.610
|-19,00
|
|Çeyrek
|2.775
|2.805
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,45
|22,48
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|19,50
|19,52
|-0,11
|
|B. Petrol
|85,58
|85,58
|-0,63
|
Seans Raporu
14:51
daha fazla
-
15:06KTLEV
Yüzde -4.77 oranında düşüşle 49.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 345, 031 adet işlem
-
15:05AVHOL
Yüzde -6.64 oranında düşüşle 98.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 229, 557 adet işlem
-
15:04
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, TOASO, GARAN
-
15:04
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASTOR, TCELL, KRDMD
-
15:04XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -59, 67 kaybederek (% -0.87 ) 6, 815