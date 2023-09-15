***DGRVK* *ERCB*** DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
15.09.2023 12:04
***DGRVK******ERCB*** DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler [ERCB]
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.07.2023 tarih ve 38/788 sayılı kararı ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde nitelikli yatırımcıya satılmak üzere, yönetim sözleşmesine dayalı olarak maksimum 730 gün vadeli, 100.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195301
BIST
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14:468.108
En Düşük
|Değişim
|: -0,13%
|| -10,61
|Açılış
|: 8.128
|
|Önceki Kapanış
|: 8.119
|
8.012
En Yüksek
8.139
14:4626,9803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0616
|Açılış
|: 26,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9200
|
27,3696
En Düşük
26,8718
14:4628,7644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0468
|Açılış
|: 28,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7300
|
29,0931
En Düşük
28,4403
14:461.664,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 9,71
|Açılış
|: 1.664,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.655,06
|
1.686,23
En Düşük
1.651,14
BIST En Aktif Hisseler14:44
|TRILC
|15,73
|73.710.764
|% 10,00
|
|ELITE
|43,56
|215.759.461
|% 10,00
|
|ANGEN
|19,14
|44.370.922
|% 10,00
|
|ISBTR
|199.368,10
|9.370.301
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,81
|303.919
|% 10,00
|
|INGRM
|600,50
|295.757.748
|% -10,00
|
|QNBFL
|399,90
|3.217.509
|% -9,99
|
|ATSYH
|63,00
|9.093.314
|% -9,94
|
|SKTAS
|5,50
|28.483.704
|% -9,39
|
|AYCES
|403,90
|79.827.958
|% -6,87
|
|THYAO
|230,10
|5.179.845.592
|% -3,52
|
|EBEBK
|77,85
|3.475.840.641
|% -5,35
|
|ISCTR
|22,22
|3.134.583.317
|% 2,78
|
|YKBNK
|16,36
|2.954.234.794
|% 1,36
|
|KOZAL
|31,24
|2.949.708.127
|% 0,06
|
|ZOREN
|4,91
|910.266.606
|% 2,08
|
|ODAS
|12,28
|2.178.221.407
|% 9,94
|
|YKBNK
|16,36
|2.954.234.794
|% 1,36
|
|SKBNK
|5,74
|986.829.357
|% 5,51
|
|ISCTR
|22,22
|3.134.583.317
|% 2,78
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9737
|26,9792
|% 0,22
|
|Euro
|28,7513
|28,7668
|% 0,17
|
|Sterlin
|33,3615
|33,5288
|% 0,09
|
|Frank
|29,9769
|30,1575
|% 0,05
|
|Riyal
|7,1728
|7,2087
|% 0,17
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|8,24
|
|Altın Gr.
|1.664
|1.664
|9,40
|
|Cumhuriyet
|11.269
|11.439
|52,00
|
|Tam
|11.043
|11.115
|-18,00
|
|Yarım
|5.538
|5.580
|-10,00
|
|Çeyrek
|2.761
|2.790
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,18
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|20,07
|20,10
|0,48
|
|B. Petrol
|94,06
|94,06
|0,36
|
Seans Raporu
14:44
daha fazla
-
14:59MIATK
Yüzde -3.45 oranında düşüşle 453.50 lira fiyatla işlem gören hissede 641, 817 adet işlem
-
14:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ODAS, ISCTR, KOZAA
-
14:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -29, 33 kaybederek (% -0.41 ) 7, 094
-
14:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ANGEN, CASA, GLRYH, RTALB, TRILC, DIRIT, SEYKM, MMCAS, SNPAM, SUMAS
-
14:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ATSYH, QNBFL, INGRM