***DIRIT* *BALAT* *MMCAS* *AHGAZ* *CLKEN* *BRKO* *BSENR* *KERVN* *SANEL* *GUBRF* *CLDNM* *ERGLI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre
13.03.2023 18:34
***DIRIT******BALAT******MMCAS******AHGAZ******CLKEN******BRKO******BSENR******KERVN******SANEL******GUBRF******CLDNM******ERGLI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi )
İlgili Şirketler [KERVN, CLDNM, ERGLI, AHGAZ, BALAT, BSENR, GUBRF, MMCAS, DIRIT, SANEL, BRKO, CLKEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
31.12.2022 tarihli finansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen şirketler aşağıda yer almaktadır. Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. (27.03.2023 (dahil) tarihine kadar). Çalık Denim Tekstil San. ve Tic. A.Ş. (12.04.2023 (dahil) tarihine kadar). Ereğli Tekstil Turizm San. ve Tic. A.Ş. (27.03.2023 (dahil) tarihine kadar). Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (28.03.2023 (dahil) tarihine kadar). Balatacılar Balatacılık San. ve Tic. A.Ş. (10.04.2023 (dahil) tarihine kadar). Bis Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (12.05.2023 (dahil) tarihine kadar). Gübre Fabrikaları Türk A.Ş. 20.03.2023 (dahil) tarihine kadar). MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş. (13.04.2023 (dahil) tarihine kadar). Diriteks Diriliş Tekstil San. ve Tic. A.Ş. (31.03.2023 (dahil) tarihine kadar). San-el Mühendislik Elektrik Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. (12.05.2023 (dahil) tarihine kadar). Birko Birleşik Koyunlular Mensucat Tic. ve San. A.Ş. (5.04.2023 (dahil) tarihine kadar). Çalık Enerji San. ve Tic. A.Ş. (28.03.2023 (dahil) tarihine kadar).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123676
BIST
18:055.323
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -61,37
|Açılış
|: 5.415
|
|Önceki Kapanış
|: 5.385
|
5.429
En Düşük
5.283
18:0518,9809
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0141
|Açılış
|: 19,1930
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
18,9809
En Düşük
18,9369
18:0520,3612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0044
|Açılış
|: 20,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
20,3754
En Düşük
20,2907
18:051.165,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,49
|Açılış
|: 1.165,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.166,84
|
1.167,81
En Düşük
1.164,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KGYO
|41,80
|81.103.748
|% 10,00
|
|GOKNR
|14,64
|26.429.255
|% 9,99
|
|ALFAS
|291,70
|290.642.413
|% 9,99
|
|EMKEL
|10,25
|309.317.583
|% 9,98
|
|VKING
|40,12
|25.499.544
|% 9,98
|
|PENTA
|30,96
|515.484.580
|% -10,00
|
|VANGD
|6,62
|17.187.767
|% -9,93
|
|DEVA
|46,92
|156.118.632
|% -9,51
|
|CANTE
|60,10
|267.984.205
|% -9,42
|
|CEOEM
|18,17
|84.530.086
|% -9,24
|
|ASTOR
|53,75
|5.198.910.664
|% 2,97
|
|ISCTR
|14,17
|4.607.040.275
|% -2,68
|
|EREGL
|39,92
|4.388.151.062
|% -2,06
|
|SASA
|119,10
|3.943.193.565
|% 6,91
|
|YKBNK
|11,14
|3.444.527.211
|% -6,07
|
|ISCTR
|14,17
|4.607.040.275
|% -2,68
|
|YKBNK
|11,14
|3.444.527.211
|% -6,07
|
|EKGYO
|7,94
|1.915.355.439
|% -1,85
|
|SKBNK
|2,45
|481.540.166
|% -6,13
|
|AKBNK
|18,70
|3.091.334.902
|% -4,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9686
|18,9809
|% 0,07
|
|Euro
|20,3451
|20,3612
|% 0,02
|
|Sterlin
|23,0328
|23,1484
|% -0,01
|
|Frank
|20,7168
|20,8416
|% 0,01
|
|Riyal
|5,0391
|5,0643
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.912
|-1,71
|
|Altın Gr.
|1.165
|1.166
|-1,25
|
|Cumhuriyet
|7.796
|7.913
|120,00
|
|Tam
|7.877
|7.942
|-16,00
|
|Yarım
|3.848
|3.887
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.924
|1.943
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,76
|21,80
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|13,28
|13,29
|-0,01
|
|B. Petrol
|80,75
|80,75
|0,06
|
Seans Raporu
18:05
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17:59HALKB
Yüzde -4.74 oranında düşüşle 11.46 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 719, 756 adet işlem
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17:58PCILT
Yüzde -5.11 oranında düşüşle 28.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 279, 194 adet işlem
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17:57SKBNK
Yüzde -6.13 oranında düşüşle 2.45 lira fiyatla işlem gören hissede 182, 713, 560 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 5, 329 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 03 altında . İşlem hacmi 71, 214.00 milyon TL de
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17:55BAYRK
Yüzde -49.25 oranında düşüşle 4.75 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 066, 510 adet işlem