***DIRIT* *BALAT* *MMCAS* *AHGAZ* *CLKEN* *BRKO* *BSENR* *KERVN* *SANEL* *GUBRF* *CLDNM* *ERGLI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre









***DIRIT******BALAT******MMCAS******AHGAZ******CLKEN******BRKO******BSENR******KERVN******SANEL******GUBRF******CLDNM******ERGLI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi )İlgili Şirketler [KERVN, CLDNM, ERGLI, AHGAZ, BALAT, BSENR, GUBRF, MMCAS, DIRIT, SANEL, BRKO, CLKEN]İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK DeğerlendirmesiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar31.12.2022 tarihli finansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen şirketler aşağıda yer almaktadır. Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. (27.03.2023 (dahil) tarihine kadar). Çalık Denim Tekstil San. ve Tic. A.Ş. (12.04.2023 (dahil) tarihine kadar). Ereğli Tekstil Turizm San. ve Tic. A.Ş. (27.03.2023 (dahil) tarihine kadar). Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (28.03.2023 (dahil) tarihine kadar). Balatacılar Balatacılık San. ve Tic. A.Ş. (10.04.2023 (dahil) tarihine kadar). Bis Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (12.05.2023 (dahil) tarihine kadar). Gübre Fabrikaları Türk A.Ş. 20.03.2023 (dahil) tarihine kadar). MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş. (13.04.2023 (dahil) tarihine kadar). Diriteks Diriliş Tekstil San. ve Tic. A.Ş. (31.03.2023 (dahil) tarihine kadar). San-el Mühendislik Elektrik Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. (12.05.2023 (dahil) tarihine kadar). Birko Birleşik Koyunlular Mensucat Tic. ve San. A.Ş. (5.04.2023 (dahil) tarihine kadar). Çalık Enerji San. ve Tic. A.Ş. (28.03.2023 (dahil) tarihine kadar).http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123676BIST