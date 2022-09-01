***DIRIT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
01.09.2022 09:36
***DIRIT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )
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Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Şirket Unvanı
DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kapatma / Açma İşlemi
Kapatma (Suspension)
Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi
01/09/2022
Sıra Açma Başlangıç Tarihi
Açıklamalar
DIRIT.E pay sırası ilgili şirketin finansal tablolarının son gönderim tarihi itibariyle Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilmemiş olması sebebiyle geçici olarak işleme kapatılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059215
BIST
11:163.140
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -31,43
|Açılış
|: 3.168
|
|Önceki Kapanış
|: 3.171
|
3.169
En Düşük
3.125
11:1618,1733
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0116
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2271
En Düşük
17,9863
11:1618,2665
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0304
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3311
En Düşük
18,0993
11:16996,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -4,07
|Açılış
|: 996,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.000,77
|
1.002,63
En Düşük
995,85
BIST En Aktif Hisseler11:16
|SMRTG
|41,18
|125.554.830
|% 9,99
|
|ATSYH
|157,00
|2.668.686
|% 9,79
|
|EGGUB
|306,70
|94.103.814
|% 9,77
|
|DOGUB
|10,39
|10.927.917
|% 9,25
|
|HUNER
|4,07
|103.394.245
|% 8,82
|
|MTRKS
|52,80
|1.497.883
|% -9,97
|
|COSMO
|35,08
|281.657
|% -9,96
|
|MMCAS
|3,80
|102.353
|% -7,32
|
|BASCM
|3,53
|132.957
|% -7,11
|
|ESCAR
|40,46
|12.583.605
|% -6,34
|
|THYAO
|71,20
|2.262.854.863
|% -2,60
|
|HALKB
|9,13
|2.171.168.862
|% 5,92
|
|VAKBN
|7,87
|1.423.292.743
|% 7,66
|
|PETKM
|14,31
|1.411.933.045
|% -0,76
|
|GARAN
|22,36
|1.074.742.807
|% -2,78
|
|HALKB
|9,13
|2.171.168.862
|% 5,92
|
|EKGYO
|4,05
|942.485.938
|% 1,00
|
|VAKBN
|7,87
|1.423.292.743
|% 7,66
|
|YKBNK
|6,94
|979.387.114
|% -1,42
|
|ZOREN
|3,05
|308.713.866
|% 4,10
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1578
|18,1733
|% -0,06
|
|Euro
|18,2386
|18,2665
|% -0,17
|
|Sterlin
|21,0624
|21,1680
|% -0,08
|
|Frank
|18,5937
|18,7057
|% 0,34
|
|Riyal
|4,8295
|4,8537
|% 0,11
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.704
|-7,62
|
|Altın Gr.
|997
|997
|-3,69
|
|Cumhuriyet
|6.707
|6.809
|-54,00
|
|Tam
|6.701
|6.754
|-20,00
|
|Yarım
|3.265
|3.302
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.638
|1.650
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,77
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|10,37
|10,39
|-0,15
|
|B. Petrol
|94,50
|94,50
|-1,14
|