***DIRIT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
01.09.2022 15:18
***DIRIT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )
İlgili Şirketler [DIRIT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Şirket Unvanı
DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kapatma / Açma İşlemi
Açma (Reactivation)
Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi
01/09/2022
Sıra Açma Başlangıç Tarihi
01/09/2022
Sıra Açma Saati
15:55
Açıklamalar
DIRIT.E sırası şirketin finansal raporlarının KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülmesi sebebiyle saat 15:55'te Tek Fiyat Emir Toplama bölümünde yeniden işleme açılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059300
BIST
15:273.160
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -11,60
|Açılış
|: 3.168
|
|Önceki Kapanış
|: 3.171
|
3.183
En Düşük
3.125
15:2718,2061
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0212
|Açılış
|: 18,2430
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2271
En Düşük
17,9863
15:2718,2471
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0498
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3311
En Düşük
18,0993
15:27996,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -4,13
|Açılış
|: 996,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.000,77
|
1.002,63
En Düşük
985,37
BIST En Aktif Hisseler15:25
|CLEBI
|397,10
|110.571.867
|% 10,00
|
|EGGUB
|307,30
|139.138.135
|% 9,99
|
|DOGUB
|10,46
|14.670.849
|% 9,99
|
|EMNIS
|43,04
|105.270
|% 9,96
|
|ARSAN
|5,55
|85.663.841
|% 9,90
|
|MTRKS
|52,80
|2.293.262
|% -9,97
|
|ESCAR
|39,62
|62.205.560
|% -8,29
|
|MMCAS
|3,80
|1.037.765
|% -7,32
|
|HEDEF
|9,67
|38.971.422
|% -6,48
|
|PAMEL
|117,40
|16.606.254
|% -6,08
|
|HALKB
|9,14
|4.577.184.607
|% 6,03
|
|PETKM
|14,05
|4.511.682.226
|% -2,57
|
|THYAO
|71,30
|4.508.302.009
|% -2,46
|
|GARAN
|23,30
|4.018.385.894
|% 1,30
|
|YKBNK
|7,47
|3.838.478.713
|% 6,11
|
|EKGYO
|4,05
|2.231.909.493
|% 1,00
|
|YKBNK
|7,47
|3.838.478.713
|% 6,11
|
|HALKB
|9,14
|4.577.184.607
|% 6,03
|
|ISCTR
|8,22
|3.202.357.096
|% 3,79
|
|VAKBN
|7,91
|2.587.600.875
|% 8,21
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2023
|18,2064
|% 0,12
|
|Euro
|18,2293
|18,2459
|% -0,28
|
|Sterlin
|20,9905
|21,0958
|% -0,42
|
|Frank
|18,5031
|18,6145
|% -0,15
|
|Riyal
|4,8306
|4,8549
|% 0,13
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.700
|1.700
|-11,23
|
|Altın Gr.
|996
|997
|-4,23
|
|Cumhuriyet
|6.668
|6.769
|-40,00
|
|Tam
|6.705
|6.757
|-17,00
|
|Yarım
|3.267
|3.303
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.639
|1.651
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|17,66
|17,68
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|10,37
|10,38
|-0,16
|
|B. Petrol
|94,17
|94,17
|-1,47
|
Seans Raporu
15:25
daha fazla
-
15:40KONTR
Yüzde -79.31 oranında düşüşle 47.32 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 665, 554 adet işlem
-
15:39KONTR
Yüzde -79.33 oranında düşüşle 47.28 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 645, 475 adet işlem
-
15:38GRSEL
Yüzde -4.11 oranında düşüşle 9.10 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 147, 173 adet işlem
-
15:37XU100
Endeks 3, 161 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 31 altında . İşlem hacmi 56, 600.00 milyon TL de
-
15:37MMCAS
Yüzde -7.32 oranında düşüşle 3.80 lira fiyatla işlem gören hissede 273, 096 adet işlem