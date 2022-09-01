***DIRIT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma









***DIRIT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )İlgili Şirketler [DIRIT]İlgili Fonlar []TürkçePay İşlem Sırası Kapatma / AçmaYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiŞirket UnvanıDİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Kapatma / Açma İşlemiAçma (Reactivation)Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi01/09/2022Sıra Açma Başlangıç Tarihi01/09/2022Sıra Açma Saati15:55AçıklamalarDIRIT.E sırası şirketin finansal raporlarının KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülmesi sebebiyle saat 15:55'te Tek Fiyat Emir Toplama bölümünde yeniden işleme açılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059300BIST