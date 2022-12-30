***DIRIT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
30.12.2022 09:39
***DIRIT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )
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Türkçe
Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Şirket Unvanı
DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kapatma / Açma İşlemi
Kapatma (Suspension)
Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi
30/12/2022
Sıra Açma Başlangıç Tarihi
Açıklamalar
DIRIT.E işlem sırası, şirketin paylarında meydana gelen olağandışı fiyat/miktar hareketine ilişkin olarak Borsamız tarafından talep edilen özel durum açıklamasının şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) zamanında gönderilmemiş olması sebebiyle geçici olarak işleme kapatılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091351
BIST
10:585.546
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 69,29
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.551
En Düşük
5.511
10:5818,7227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0174
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7417
En Düşük
18,6689
10:5819,9602
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0280
|Açılış
|: 20,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9983
En Düşük
19,9038
10:581.093,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,82
|Açılış
|: 1.093,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.096,81
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler10:58
|TERA
|19,48
|2.061.900
|% 9,99
|
|SAMAT
|19,32
|8.884.706
|% 9,96
|
|VKING
|32,96
|225.380
|% 9,87
|
|KUVVA
|53,40
|159.506
|% 9,43
|
|BRKSN
|23,34
|2.209.217
|% 9,37
|
|ULUFA
|10,44
|37.714.127
|% -9,38
|
|UMPAS
|6,20
|1.812.173
|% -7,88
|
|UZERB
|160,00
|119.360
|% -5,88
|
|MANAS
|55,60
|20.729.910
|% -4,14
|
|PEGYO
|5,45
|9.179.678
|% -3,88
|
|TUPRS
|529,60
|1.574.121.144
|% 4,56
|
|THYAO
|144,10
|1.433.092.684
|% 1,26
|
|ASELS
|60,10
|1.371.275.887
|% 2,21
|
|TCELL
|39,18
|1.318.217.256
|% 2,57
|
|TTKOM
|24,44
|1.301.089.266
|% 5,25
|
|EKGYO
|8,69
|805.705.809
|% 0,81
|
|YKBNK
|12,06
|814.475.963
|% 0,50
|
|SKBNK
|3,10
|180.896.719
|% 1,31
|
|TTKOM
|24,44
|1.301.089.266
|% 5,25
|
|ISCTR
|13,13
|689.197.805
|% 1,63
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7161
|18,7227
|% 0,09
|
|Euro
|19,9483
|19,9602
|% -0,14
|
|Sterlin
|22,4727
|22,5854
|% -0,15
|
|Frank
|20,1727
|20,2943
|% -0,09
|
|Riyal
|4,9623
|4,9872
|% 0,05
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|1,16
|
|Altın Gr.
|1.094
|1.095
|3,04
|
|Cumhuriyet
|7.326
|7.437
|30,00
|
|Tam
|7.376
|7.434
|1,00
|
|Yarım
|3.572
|3.633
|0,00
|
|Çeyrek
|1.791
|1.816
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,77
|23,81
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|14,40
|14,43
|0,05
|
|B. Petrol
|84,00
|84,00
|0,54
|