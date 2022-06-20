***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
20.06.2022 13:29
***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
AAC BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022--31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz yönetim kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.
Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü nün 210257 Sicil numarasında 0001053542600017 MERSİS No su ile kayıtlı ve Başkent Vergi Dairesinin 0010535426 numaralı mükellefi,Cevizlidere Mahallesi 1243 Sokak No4/11 Balgat-Çankaya/ANKARA adresinde faaliyet gösteren AAC BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. nin 2022 yılı Bağımsız Denetçisi olarak tayin edilmesine ve yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038230
BIST
16:042.570
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 30,34
|Açılış
|: 2.557
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|Önceki Kapanış
|: 2.539
|
2.577
En Düşük
2.551
16:0417,3547
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 17,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3250
|
17,5404
En Düşük
17,2805
16:0418,3149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
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|Açılış
|: 18,3000
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|Önceki Kapanış
|: 18,2200
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18,5969
En Düşük
18,1722
16:041.024,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,29
|Açılış
|: 1.024,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,45
|
1.036,38
En Düşük
1.019,79
BIST En Aktif Hisseler16:04
|MAKIM
|11,70
|3.046.645
|% 9,96
|
|ULUSE
|184,30
|40.483.088
|% 9,96
|
|ETYAT
|3,31
|10.544.078
|% 9,60
|
|BALAT
|12,01
|836.242
|% 9,48
|
|RODRG
|18,33
|2.787.703
|% 9,24
|
|SNKRN
|29,62
|867.896
|% -9,97
|
|MMCAS
|2,97
|430.441
|% -8,05
|
|CEMAS
|1,32
|69.670.910
|% -4,35
|
|DIRIT
|2,79
|66.462
|% -3,79
|
|RYSAS
|8,26
|7.009.516
|% -3,62
|
|THYAO
|51,95
|3.585.145.405
|% 2,16
|
|EREGL
|28,58
|3.087.096.044
|% 2,36
|
|SISE
|22,64
|1.381.506.245
|% 1,07
|
|SASA
|45,90
|1.220.166.401
|% 0,83
|
|AKBNK
|9,16
|1.065.590.177
|% 1,22
|
|ODAS
|3,18
|558.266.936
|% 2,91
|
|YKBNK
|4,99
|873.808.293
|% 2,46
|
|EKGYO
|2,63
|326.160.576
|% 0,38
|
|AKBNK
|9,16
|1.065.590.177
|% 1,22
|
|EREGL
|28,58
|3.087.096.044
|% 2,36
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3490
|17,3547
|% 0,13
|
|Euro
|18,3024
|18,3149
|% 0,51
|
|Sterlin
|21,2269
|21,3334
|% 0,28
|
|Frank
|17,8517
|17,9592
|% 0,06
|
|Riyal
|4,6102
|4,6333
|% 0,10
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|-0,58
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|0,29
|
|Cumhuriyet
|6.823
|6.926
|16,00
|
|Tam
|6.802
|6.901
|-3,00
|
|Yarım
|3.339
|3.375
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.687
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,80
|21,83
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|12,12
|12,13
|0,09
|
|B. Petrol
|116
|116
|1,38
|