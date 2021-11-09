***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 1.231.169Satışların Maliyeti19 -888.925 365.295TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 342.244 365.295BRÜT KAR (ZARAR)0 342.244 365.295Genel Yönetim Giderleri20 -175.420 -182.827 -4.497 -73.295Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 111.910 141 1Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -513 -209.657 -6ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-64.023 -50.099 -4.502 292.000Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 -1.876.138Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 -250.028 -11.290 -11.290FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-314.051 -61.389 -4.502 -1.595.428Finansman Giderleri24 -73.329 277.158SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-314.051 -134.718 -4.502 -1.318.270Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri678.056 23.709Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 678.056 23.709SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-314.051 543.338 -4.502 -1.294.561DÖNEM KARI (ZARARI)-314.051 543.338 -4.502 -1.294.561Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar18 920 -399 -102Ana Ortaklık Payları18 -314.971 543.737 -4.502 -1.294.459Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.184.213 15.313Dönem Karı (Zararı)18 -314.051 543.338Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-933.858 41.081Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12_13 802.259Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-291.739Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11.290Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-303.029Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler208.617Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler208.617Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3 -933.858Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 -678.056İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-287.125 -526.380Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -517.228 -1.396.271Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 382.835Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -12.161 -436.067Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 621.375 9.582Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 329.305Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)317.433İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-708.416 596.108Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)8 -708.416 596.108Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.535.034 58.039Ödenen Faiz3 -42.586Alınan Faiz24 -140Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)10 350.821YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI4 15.313DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18.225 17.880DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18.229 33.193Sunum Para Birimi 18.225Ticari Alacaklar7 2.027.288 1.510.060İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 2.027.288 1.510.060Diğer Alacaklar8 Giderler10 51.752 39.591Diğer Dönen Varlıklar17 560.149 110.211ARA TOPLAM2.715.982 1.700.651TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.715.982 1.700.651DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar7 503 505Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 1.963.499 1.029.641Maddi Duran Varlıklar12 14.673.868 14.673.868Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 2.046 2.046TOPLAM DURAN VARLIKLAR16.639.916 15.706.060TOPLAM VARLIKLAR19.355.898 17.406.711KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 3.392.968 4.076.814Ticari Borçlar7 1.113.876 492.501İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7 1.113.876 492.501Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 1.724.711 1.395.406Diğer Borçlar768.021 1.362.319İlişkili Taraflara Diğer Borçlar44434 186.274 174.337Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 424.613 73.792İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 424.613 73.792Kısa Vadeli Karşılıklar1.522.501 1.522.501Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 399.756 399.756Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 1.122.745 1.122.745Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 371.820İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 371.820ARA TOPLAM9.318.510 8.923.333TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.318.510 8.923.333UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 8.643.342 7.959.496TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.643.342 7.959.496TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER17.961.852 16.882.829ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.389.683 519.519Ödenmiş Sermaye18 10.650.000 10.650.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18 18.907 18.907Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16.224.677 15.040.791Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)16.271.441 15.087.555Diğer Kazançlar (Kayıplar)18 -46.764 -46.764Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 534.645 534.645Yasal Yedekler18 534.645 534.645Diğer Yedekler18 1.249Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 -25.724.824 -23.447.567Net Dönem Karı veya Zararı18 -314.971 -2.277.257Kontrol Gücü Olmayan Paylar18 4.363 4.363TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.394.046 523.882TOPLAM KAYNAKLAR19.355.898 17.406.711Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.912.152 18.907 10.912.152 -46.764 534.645 -16.040.592 -6.803.020 -774.672 3.443 -771.229Transferler-6.803.020 6.803.020Dönem Karı (Zararı)1.838.196 1.838.196 -297 1.837.899Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)3.731.464 26.345 3.757.809 496.191 4.254.000Dönem Sonu Bakiyeler10.650.000 18.907 14.856.994 -46.764 534.645 -22.817.267 543.737 3.740.252 3.044 3.743.296Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.650.000 18.907 15.087.555 -46.764 534.645 -23.447.567 -2.277.257 519.519 4.363 523.882Transferler1.249 -2.277.257 2.277.257 1.249 1.249Dönem Karı (Zararı)-314.971 -314.971 -314.971Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.183.886 1.183.886 1.183.886Dönem Sonu Bakiyeler10.650.000 18.907 16.271.441 -46.764 534.645 1.249 -25.724.824 -314.971 1.389.683 4.363 1.394.046Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)18 -314.051 543.338 -4.502 -1.294.561DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar947.109 3.938.585 213.378Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)1.183.886 4.383.158 237.087Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)25 -7.821Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-236.777 -436.752 -23.709Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 -236.777 -436.752 -23.709Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)947.109 3.938.585 213.378TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)633.058 4.481.923 -4.502 -1.081.183Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar920 -399 -102Ana Ortaklık Payları18 632.138 4.482.322 -4.502 -1.081.081http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976605BIST