***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
31.05.2022 19:03
***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
280.800 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
280.800 0
BRÜT KAR (ZARAR)
280.800 0
Genel Yönetim Giderleri
-483.535
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-202.735 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
76.389
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-126.346 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-126.346 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-126.346 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-126.346 0
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
920
Ana Ortaklık Payları
-127.266
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
966.064 1.052.781
Dönem Karı (Zararı)
-126.346 2.505.300
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-126.346 2.505.300
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
698.164 42.902
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
443.118 374.337
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
255.046 -331.435
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
255.046 -331.435
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
394.246 -1.495.421
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.368.239 -22.271.666
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.368.239 -22.271.666
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
161.948 -3.511.035
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
161.948 -3.511.035
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.804.166 -8.925.205
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-12.161
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.448.470 31.145.746
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.448.470 31.145.746
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
302.316 329.305
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-350.821 350.821
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-350.821 350.821
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
396.406 1.398.774
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
396.406 1.398.774
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
966.064 1.052.781
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-999.769 -1.019.515
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.000.000 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.000.000 0
Ödenen Temettüler
-2.985.260
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
231 1.965.745
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-33.705 33.266
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-33.705 33.266
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
51.491 18.225
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.786 51.491
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17.786 51.491
Ticari Alacaklar
28.149.965 23.781.726
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
28.149.965 23.781.726
Diğer Alacaklar
20.962 23.026
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
20.962 23.026
Stoklar
6.121.039 8.925.205
Peşin Ödenmiş Giderler
51.752 51.752
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
51.752 51.752
Diğer Dönen Varlıklar
3.460.900 3.620.784
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
3.460.900 3.620.784
ARA TOPLAM
37.822.404 36.453.984
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
37.822.404 36.453.984
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
505 505
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
505 505
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
1.106.030 1.361.076
Maddi Duran Varlıklar
30.108.272 30.551.390
Diğer Maddi Duran Varlıklar
30.108.272 30.551.390
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.162 5.276
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.162 5.276
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
31.219.969 31.918.247
TOPLAM VARLIKLAR
69.042.373 68.372.231
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.392.968 3.392.968
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.392.968 3.392.968
Banka Kredileri
3.392.968 3.392.968
Ticari Borçlar
33.086.717 31.638.247
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
33.086.717 31.638.247
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.027.027 1.724.711
Diğer Borçlar
992.816 732.484
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
980.523 525.747
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12.293 206.737
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
73.792 424.613
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
73.792 424.613
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.522.501 1.522.501
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
399.756 399.756
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.122.745 1.122.745
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.164.684 2.028.610
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.164.684 2.028.610
ARA TOPLAM
43.260.505 41.464.134
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
43.260.505 41.464.134
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.643.342 8.643.342
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.643.342 8.643.342
Banka Kredileri
7.643.342 8.643.342
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.643.342 8.643.342
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
50.903.847 50.107.476
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
18.134.163 18.260.392
Ödenmiş Sermaye
10.650.000 10.650.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18.907 18.907
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
36.967.311 36.967.311
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
36.967.311 36.967.311
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
37.014.075 37.014.075
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-46.764 -46.764
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
534.645 534.645
Diğer Yedekler
1.249 1.249
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-29.910.683 -32.416.100
Net Dönem Karı veya Zararı
-127.266 2.504.380
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.363 4.363
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
18.138.526 18.264.755
TOPLAM KAYNAKLAR
69.042.373 68.372.231
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımla 10.650.000 18.907 15.087.555 -46.764 534.645 -23.453.001 -2.277.257 519.519 4.363 523.882
Transferler
1.249 -5.983.273 2.277.257 -3.704.767 -3.704.767
Dönem Karı (Zararı)
2.504.380 2.504.380 2.504.380
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
21.926.520 21.926.520 21.926.520
Kar Payları
-2.985.260 -2.985.260 -2.985.260
Dönem Sonu Bakiyeler
10.650.000 18.907 37.014.075 -46.764 534.645 1.249 -32.416.100 2.504.380 18.260.392 4.363 18.264.755
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10.650.000 18.907 37.014.075 -46.764 534.645 1.249 -32.416.100 2.504.380 18.260.392 4.363 18.264.755
Transferler
2.504.380 -2.504.380
Dönem Karı (Zararı)
-127.266 -127.266 -127.266
Kar Payları
1.037 1.037 1.037
Dönem Sonu Bakiyeler
10.650.000 18.907 37.014.075 -46.764 534.645 1.249 -29.910.683 -127.266 18.134.163 4.363 18.138.526
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
-126.346
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-126.346 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
920
Ana Ortaklık Payları
-127.266
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033695
BIST