***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat280.800 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)280.800 0BRÜT KAR (ZARAR)280.800 0Genel Yönetim Giderleri-483.535ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-202.735 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar76.389FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-126.346 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-126.346 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-126.346 0DÖNEM KARI (ZARARI)-126.346 0Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar920Ana Ortaklık Payları-127.266Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI966.064 1.052.781Dönem Karı (Zararı)-126.346 2.505.300Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-126.346 2.505.300Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler698.164 42.902Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler443.118 374.337Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler255.046 -331.435İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler255.046 -331.435İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler394.246 -1.495.421Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.368.239 -22.271.666İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.368.239 -22.271.666Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler161.948 -3.511.035İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)161.948 -3.511.035Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler2.804.166 -8.925.205Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-12.161Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.448.470 31.145.746İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.448.470 31.145.746Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)302.316 329.305Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-350.821 350.821İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-350.821 350.821İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler396.406 1.398.774Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)396.406 1.398.774Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları966.064 1.052.781YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIDurdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit AkışlarıFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-999.769 -1.019.515Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.000.000 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.000.000 0Ödenen Temettüler-2.985.260Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)231 1.965.745YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-33.705 33.266NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-33.705 33.266DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ51.491 18.225DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17.786 51.491Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17.786 51.491Ticari Alacaklar28.149.965 23.781.726İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar28.149.965 23.781.726Diğer Alacaklar20.962 23.026İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar20.962 23.026Stoklar6.121.039 8.925.205Peşin Ödenmiş Giderler51.752 51.752İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler51.752 51.752Diğer Dönen Varlıklar3.460.900 3.620.784İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar3.460.900 3.620.784ARA TOPLAM37.822.404 36.453.984TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR37.822.404 36.453.984DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar505 505İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar505 505Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar1.106.030 1.361.076Maddi Duran Varlıklar30.108.272 30.551.390Diğer Maddi Duran Varlıklar30.108.272 30.551.390Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.162 5.276Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.162 5.276TOPLAM DURAN VARLIKLAR31.219.969 31.918.247TOPLAM VARLIKLAR69.042.373 68.372.231KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar3.392.968 3.392.968İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3.392.968 3.392.968Banka Kredileri3.392.968 3.392.968Ticari Borçlar33.086.717 31.638.247İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar33.086.717 31.638.247Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar2.027.027 1.724.711Diğer Borçlar992.816 732.484İlişkili Taraflara Diğer Borçlar980.523 525.747İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12.293 206.737Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)73.792 424.613İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)73.792 424.613Kısa Vadeli Karşılıklar1.522.501 1.522.501Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar399.756 399.756Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar1.122.745 1.122.745Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.164.684 2.028.610İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.164.684 2.028.610ARA TOPLAM43.260.505 41.464.134TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER43.260.505 41.464.134UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7.643.342 8.643.342İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7.643.342 8.643.342Banka Kredileri7.643.342 8.643.342TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.643.342 8.643.342TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER50.903.847 50.107.476ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar18.134.163 18.260.392Ödenmiş Sermaye10.650.000 10.650.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18.907 18.907Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)36.967.311 36.967.311Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)36.967.311 36.967.311Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)37.014.075 37.014.075Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-46.764 -46.764Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler534.645 534.645Diğer Yedekler1.249 1.249Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-29.910.683 -32.416.100Net Dönem Karı veya Zararı-127.266 2.504.380Kontrol Gücü Olmayan Paylar4.363 4.363TOPLAM ÖZKAYNAKLAR18.138.526 18.264.755TOPLAM KAYNAKLAR69.042.373 68.372.231Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımla 10.650.000 18.907 15.087.555 -46.764 534.645 -23.453.001 -2.277.257 519.519 4.363 523.882Transferler1.249 -5.983.273 2.277.257 -3.704.767 -3.704.767Dönem Karı (Zararı)2.504.380 2.504.380 2.504.380Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)21.926.520 21.926.520 21.926.520Kar Payları-2.985.260 -2.985.260 -2.985.260Dönem Sonu Bakiyeler10.650.000 18.907 37.014.075 -46.764 534.645 1.249 -32.416.100 2.504.380 18.260.392 4.363 18.264.755Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.650.000 18.907 37.014.075 -46.764 534.645 1.249 -32.416.100 2.504.380 18.260.392 4.363 18.264.755Transferler2.504.380 -2.504.380Dönem Karı (Zararı)-127.266 -127.266 -127.266Kar Payları1.037 1.037 1.037Dönem Sonu Bakiyeler10.650.000 18.907 37.014.075 -46.764 534.645 1.249 -29.910.683 -127.266 18.134.163 4.363 18.138.526Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-126.346DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarYabancı Para Çevrim FarklarıDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-126.346 0Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar920Ana Ortaklık Payları-127.266http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033695BIST