***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
30.09.2021 18:22
***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
2021 2. 3 Aylık
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
2021 2. 3 Aylık
Değişikliğin Nedeni
Sehven yapılan hataların düzeltilmesi
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
yok
Açıklamalar
29.09.2021 tarihiminde yayınlanan finansal tablo ve dipnotlarda sehven yapılan hata nedeniyle yeniden yayınlamak istemi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965955
BIST
18:051.406
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 14,47
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.409
En Düşük
1.386
18:058,8865
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0305
|Açılış
|: 8,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9431
En Düşük
8,8530
18:0510,3016
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0541
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3985
En Düşük
10,2740
18:05503,07
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 8,26
|Açılış
|: 502,79
|
|Önceki Kapanış
|: 494,81
|
504,08
En Düşük
492,35
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VBTYZ
|20,74
|53.653.103
|% 9,97
|
|SAYAS
|22,32
|29.937.604
|% 9,95
|
|KARYE
|15,91
|99.464.936
|% 9,95
|
|ATAGY
|4,32
|28.645.691
|% 9,92
|
|EDATA
|11,09
|72.527.873
|% 9,91
|
|RALYH
|5,87
|498.298
|% -9,97
|
|BIOEN
|33,12
|214.083.979
|% -9,95
|
|OYLUM
|9,34
|1.486.181
|% -9,93
|
|GARFA
|11,70
|5.364.546
|% -9,79
|
|YEOTK
|77,10
|70.357.744
|% -9,35
|
|GARAN
|9,24
|2.274.117.286
|% 1,99
|
|THYAO
|13,95
|1.069.264.932
|% 1,23
|
|SISE
|8,19
|947.127.384
|% 0,24
|
|TUPRS
|114,60
|906.148.791
|% 1,69
|
|AKBNK
|5,33
|753.480.479
|% 1,72
|
|YKBNK
|2,41
|660.365.429
|% 1,69
|
|GARAN
|9,24
|2.274.117.286
|% 1,99
|
|AKBNK
|5,33
|753.480.479
|% 1,72
|
|SISE
|8,19
|947.127.384
|% 0,24
|
|ODAS
|1,37
|148.022.380
|% 0,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8818
|8,8865
|% -0,34
|
|Euro
|10,2944
|10,3016
|% -0,52
|
|Sterlin
|11,9491
|12,0091
|% 0,16
|
|Frank
|9,4803
|9,5375
|% -0,18
|
|Riyal
|2,3621
|2,3739
|% -0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.761
|34,19
|
|Altın Gr.
|503
|504
|8,70
|
|Cumhuriyet
|3.301
|3.351
|27,00
|
|Tam
|3.285
|3.368
|30,18
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|14,60
|
|Çeyrek
|796
|815
|7,30
|
|Gümüş.Ons
|22,09
|22,13
|0,57
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|0,15
|
|B. Petrol
|78,33
|78,33
|0,24
|