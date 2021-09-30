***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.09.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi2021 2. 3 AylıkDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar2021 2. 3 AylıkDeğişikliğin NedeniSehven yapılan hataların düzeltilmesiDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiyokAçıklamalar29.09.2021 tarihiminde yayınlanan finansal tablo ve dipnotlarda sehven yapılan hata nedeniyle yeniden yayınlamak istemihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965955BIST