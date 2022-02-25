***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
25.02.2022 13:20
***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01/10/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
2021 4.Dönem
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Kaymakkapı Vergi Dairesi Müdürlüğü
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 4.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
22/02/2022
Açıklamalar
Geçici Vergi Beyanımız ek'te *.PDF olarak verilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004410
BIST
15:021.931
En Yüksek
|Değişim
|: 4,29%
|| 79,51
|Açılış
|: 1.883
|
|Önceki Kapanış
|: 1.851
|
1.936
En Düşük
1.866
15:0213,9378
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0852
|Açılış
|: 14,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,4700
|
14,1558
En Düşük
13,9242
15:0215,6669
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -0,1786
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
15,9186
En Düşük
15,6202
15:02853,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,94
|Açılış
|: 853,40
|
|Önceki Kapanış
|: 855,30
|
871,08
En Düşük
851,87
BIST En Aktif Hisseler15:00
|PENTA
|297,00
|15.760.305
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|384.555
|% 10,00
|
|ISBTR
|56.542,80
|499.184
|% 10,00
|
|ATSYH
|16,17
|683.001
|% 10,00
|
|KENT
|160,70
|404.797
|% 9,99
|
|KLGYO
|0,88
|124.434.310
|% -4,35
|
|AYES
|19,88
|1.183.445
|% -4,05
|
|TKFEN
|19,74
|634.015.435
|% -2,85
|
|IHEVA
|1,08
|15.502.145
|% -2,70
|
|ULUUN
|6,29
|37.388.714
|% -2,63
|
|THYAO
|26,96
|4.879.224.427
|% 6,65
|
|EREGL
|30,22
|1.757.090.188
|% 3,92
|
|GARAN
|11,40
|992.816.441
|% 3,54
|
|KRDMD
|11,19
|973.175.621
|% 6,07
|
|SASA
|45,14
|745.257.228
|% 7,22
|
|EKGYO
|2,03
|424.310.772
|% 2,01
|
|YKBNK
|3,64
|714.971.427
|% 3,12
|
|THYAO
|26,96
|4.879.224.427
|% 6,65
|
|KLGYO
|0,88
|124.434.310
|% -4,35
|
|HUNER
|2,75
|359.103.482
|% 3,38
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9231
|13,9464
|% -0,55
|
|Euro
|15,6320
|15,6731
|% -1,09
|
|Sterlin
|18,6404
|18,7339
|% -0,39
|
|Frank
|15,0163
|15,1068
|% -0,49
|
|Riyal
|3,7120
|3,7306
|% -0,34
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.900
|1,69
|
|Altın Gr.
|860
|860
|4,90
|
|Cumhuriyet
|5.750
|5.837
|-333,00
|
|Tam
|5.721
|5.866
|-340,50
|
|Yarım
|2.765
|2.837
|-164,72
|
|Çeyrek
|1.387
|1.419
|-82,35
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,24
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,94
|10,95
|0,08
|
|B. Petrol
|94,65
|94,65
|-0,77
|
Seans Raporu
15:00
daha fazla
-
15:14AKFGY
Yüzde 8.53 oranında artışla 4.07 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 095, 646 adet işlem
-
15:13GOODY
Yüzde 8.95 oranında artışla 9.01 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 162, 279 adet işlem
-
15:12XU100
Endeks 1, 934 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 45 üstünde . İşlem hacmi 22, 239.00 milyon TL de
-
15:11FROTO
Yüzde 8.06 oranında artışla 257.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 457, 177 adet işlem
-
15:09VKING
Yüzde 8.00 oranında artışla 5.94 lira fiyatla işlem gören hissede 550, 744 adet işlem