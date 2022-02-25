***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01/10/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi2021 4.DönemMali Tablonun Verildiği OtoriteKaymakkapı Vergi Dairesi MüdürlüğüMali Tablonun Verilme Nedeni2021 4.Dönem Geçici Vergi BeyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi22/02/2022AçıklamalarGeçici Vergi Beyanımız ek'te *.PDF olarak verilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004410BIST