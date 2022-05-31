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***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

31.05.2022 19:22
***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi


***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
2022 1.Dönem
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Kaymakkapı Vd
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2022 1.Dönem Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
20/05/2022
Açıklamalar

2022 1. Dönem Geçici Vergi Beyanımız ek'te PDF olarak kamuoyuna sunulmuştur




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033708


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