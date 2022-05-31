***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
31.05.2022 19:22
***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
2022 1.Dönem
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Kaymakkapı Vd
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2022 1.Dönem Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
20/05/2022
Açıklamalar
2022 1. Dönem Geçici Vergi Beyanımız ek'te PDF olarak kamuoyuna sunulmuştur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033708
BIST
18:052.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 19,94
|Açılış
|: 2.539
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|Önceki Kapanış
|: 2.527
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2.554
En Düşük
2.528
18:0516,4246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0444
|Açılış
|: 16,4050
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|Önceki Kapanış
|: 16,3730
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16,4373
En Düşük
16,3367
18:0517,6335
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
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|Önceki Kapanış
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18:05972,51
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 977,44
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980,54
En Düşük
970,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|314,60
|51.057.474
|% 10,00
|
|MRGYO
|1,54
|22.743.341
|% 10,00
|
|MZHLD
|73,25
|19.398.555
|% 9,98
|
|ESCOM
|16,22
|47.546.854
|% 9,97
|
|SILVR
|14,13
|7.057.423
|% 9,96
|
|AKFGY
|2,23
|310.662.808
|% -9,72
|
|KZBGY
|70,00
|110.127.307
|% -9,62
|
|BURCE
|25,16
|13.732.204
|% -8,11
|
|AVGYO
|3,11
|27.913.907
|% -7,16
|
|LIDFA
|8,69
|4.739.689
|% -5,23
|
|THYAO
|49,90
|9.320.331.244
|% 0,77
|
|SAHOL
|21,22
|3.815.438.469
|% -0,09
|
|TUPRS
|271,10
|3.170.179.603
|% 4,67
|
|SISE
|20,98
|2.734.633.929
|% 1,59
|
|SASA
|36,48
|2.395.482.019
|% 6,73
|
|EKGYO
|2,87
|1.618.217.548
|% 6,69
|
|YKBNK
|4,61
|1.985.751.218
|% 1,32
|
|DOHOL
|4,01
|1.206.933.944
|% 1,52
|
|TSKB
|2,22
|599.522.105
|% 5,21
|
|KARSN
|6,99
|1.773.187.360
|% -3,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4080
|16,4246
|% 0,27
|
|Euro
|17,6031
|17,6335
|% -0,18
|
|Sterlin
|20,6107
|20,7141
|% -0,26
|
|Frank
|17,0288
|17,1314
|% -0,06
|
|Riyal
|4,3562
|4,3781
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.846
|1.846
|-9,48
|
|Altın Gr.
|971
|971
|-6,03
|
|Cumhuriyet
|6.477
|6.575
|-20,00
|
|Tam
|6.440
|6.603
|-24,94
|
|Yarım
|3.113
|3.194
|-12,06
|
|Çeyrek
|1.561
|1.597
|-6,03
|
|Gümüş.Ons
|21,76
|21,79
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,47
|-0,12
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|B. Petrol
|118
|118
|0,57
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