***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
18.08.2022 18:36
***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
2022 2.Dönem
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Kaymakkapı Vd
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2022 2.Dönem Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/08/2022
Açıklamalar
2022 2.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ek'te PDF olarak kamuoyuna sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056828
BIST
18:053.020
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 40,01
|Açılış
|: 2.979
|
|Önceki Kapanış
|: 2.980
|
3.034
En Düşük
2.925
18:0518,0788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1309
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0930
|
18,1393
En Düşük
17,9320
18:0518,3184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0416
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,4839
En Düşük
18,2352
18:051.021,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 4,81
|Açılış
|: 1.021,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,00
|
1.032,35
En Düşük
1.016,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKIZ
|9,35
|2.122.890
|% 10,00
|
|KZBGY
|35,20
|106.811.077
|% 10,00
|
|GLCVY
|15,96
|117.713.308
|% 9,99
|
|GOLTS
|69,45
|12.687.543
|% 9,98
|
|COSMO
|29,30
|4.833.060
|% 9,98
|
|KGYO
|17,82
|26.484.060
|% -10,00
|
|GZNMI
|45,86
|157.684.694
|% -9,99
|
|SKTAS
|3,20
|52.311.991
|% -9,86
|
|AVGYO
|3,01
|61.019.420
|% -8,79
|
|MRSHL
|229,00
|34.479.143
|% -8,69
|
|THYAO
|69,65
|6.803.820.632
|% 1,38
|
|EREGL
|29,48
|6.381.625.087
|% 5,51
|
|SISE
|25,50
|5.567.406.420
|% 5,11
|
|YKBNK
|5,91
|4.912.388.899
|% -1,66
|
|KRDMD
|11,75
|4.653.845.305
|% 7,50
|
|YKBNK
|5,91
|4.912.388.899
|% -1,66
|
|EKGYO
|3,64
|2.802.893.309
|% -3,19
|
|ISCTR
|7,00
|3.508.418.511
|% 3,09
|
|KRDMD
|11,75
|4.653.845.305
|% 7,50
|
|ALBRK
|1,96
|807.393.798
|% -0,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,0385
|18,0788
|% 0,73
|
|Euro
|18,2356
|18,3184
|% 0,23
|
|Sterlin
|21,5682
|21,6764
|% 0,02
|
|Frank
|18,8579
|18,9715
|% 0,38
|
|Riyal
|4,7971
|4,8211
|% 0,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|-4,55
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|4,70
|
|Cumhuriyet
|6.853
|6.957
|5,00
|
|Tam
|6.841
|6.930
|14,00
|
|Yarım
|3.333
|3.388
|7,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.693
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,54
|19,56
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,39
|11,40
|-0,03
|
|B. Petrol
|95,88
|95,88
|2,23
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59PNSUT
Yüzde 5.75 oranında artışla 36.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 296, 048 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 3, 028 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 61 üstünde . İşlem hacmi 81, 565.00 milyon TL de
-
17:57TURSG
Yüzde 4.94 oranında artışla 5.95 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 456, 623 adet işlem
-
17:56AYGAZ
Yüzde 6.44 oranında artışla 40.32 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 247, 299 adet işlem
-
17:55ASUZU
Yüzde 4.68 oranında artışla 279.80 lira fiyatla işlem gören hissede 504, 371 adet işlem