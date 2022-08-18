***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.05.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi2022 2.DönemMali Tablonun Verildiği OtoriteKaymakkapı VdMali Tablonun Verilme Nedeni2022 2.Dönem Vergi BeyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi17/08/2022Açıklamalar2022 2.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ek'te PDF olarak kamuoyuna sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056828BIST