***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
15.09.2020 16:47
***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul'un 15.09.2020 tarih ve BİAŞ-2-2882 sayılı yazılı talebi üzerine Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.15.1 Özel Durumlar Tebliğinin "Olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri" başlığını taşıyan 8'inci maddesi gereğince yaptığımız açıklamadır: Borsa İstanbul'da işlem gören Şirketimiz paylarında görülen fiyat ve miktar hareketlerine neden olabilecek Şirketimizce kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875122
BIST
17:111.103
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -3,80
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.119
En Düşük
1.097
17:117,4859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0017
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4993
En Düşük
7,4694
17:118,8695
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0181
|Açılış
|: 8,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8900
|
8,9259
En Düşük
8,8631
17:11469,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,07
|Açılış
|: 469,70
|
|Önceki Kapanış
|: 470,77
|
474,85
En Düşük
469,28
BIST En Aktif Hisseler17:11
|CRFSA
|12,32
|4.057.432
|% 10,00
|
|TKURU
|443,50
|851.520
|% 10,00
|
|YBTAS
|11.146,90
|613.084
|% 10,00
|
|KERVN
|0,44
|1.464.294
|% 10,00
|
|TACTR
|8,36
|1.033.137
|% 10,00
|
|PKENT
|985,60
|1.018.125
|% -10,00
|
|FENER
|34,04
|51.819.899
|% -9,99
|
|TSPOR
|4,94
|40.193.015
|% -9,85
|
|GSRAY
|3,62
|82.322.414
|% -9,50
|
|CRDFA
|4,63
|22.224.595
|% -8,50
|
|PETKM
|4,31
|1.482.437.767
|% 0,23
|
|KRDMD
|3,11
|1.281.866.412
|% -1,27
|
|ECILC
|6,76
|619.505.530
|% 1,96
|
|SISE
|6,34
|505.258.067
|% -1,40
|
|TUPRS
|80,50
|427.351.749
|% -1,04
|
|KRDMD
|3,11
|1.281.866.412
|% -1,27
|
|PETKM
|4,31
|1.482.437.767
|% 0,23
|
|IHLAS
|1,04
|244.703.939
|% -1,89
|
|SKBNK
|1,45
|237.759.210
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,82
|288.416.481
|% -0,55
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4836
|7,4859
|% 0,02
|
|Euro
|8,8645
|8,8695
|% -0,20
|
|Sterlin
|9,6212
|9,6694
|% 0,39
|
|Frank
|8,2183
|8,2678
|% 0,17
|
|Riyal
|1,9900
|1,9999
|% 0,05
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|469
|470
|-1,22
|
|Cumhuriyet
|3.117
|3.164
|-9,00
|
|Tam
|3.102
|3.179
|-8,84
|
|Yarım
|1.499
|1.538
|-4,28
|
|Çeyrek
|752
|769
|-2,14
|
|Gümüş.Ons
|27,10
|27,13
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,51
|-0,02
|
Seans Raporu
17:11
daha fazla
-
17:24HATEK
Yüzde -4.69 oranında düşüşle 11.79 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 212, 350 adet işlem
-
17:23GSRAY
Yüzde -9.75 oranında düşüşle 3.61 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 440, 454 adet işlem
-
17:22XU100
Endeks 1, 097 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 93 altında . İşlem hacmi 13, 059.00 milyon TL de
-
17:22HURGZ
Yüzde -4.62 oranında düşüşle 1.65 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 166, 214 adet işlem
-
17:21PEGYO
Yüzde -5.16 oranında düşüşle 1.47 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 728, 938 adet işlem