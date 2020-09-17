***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bankalar ile yapılan görüşmelerinde Kuveyt Türk Bankası ile yapılandırma çalışmalarından henüz bir netice alınamamıştır, Kuveyt Türk bankası kredisi kanuni takipte olup ilgili banka tarafından şirketin duran varlıklarındaki fabrika binasına,arsasına, şirket hesaplarına ve diriplik hisslerine haciz işlemleri uygulamıştır.yatırımcılarımıza ve kamuoyuna duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875509BIST