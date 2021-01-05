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***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

05.01.2021 09:54



***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       KARAR TARİHİ: 04.01.2021
KONU: Fonun kullanım yerlerine ilişkin Yönetim Kurulu raporunun kabulü
1.Şirketimizin 50.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 10.650.000,00  TL olan çıkarılmış sermayesi, mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanması suretiyle nakden Canser Yalçınar, Sibel Aslan ve Savaş Kollik'e tahsisli olarak 4.500.000,00 TL karşılığı olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş'nin toptan alış satış işlemlerine ilişkin prosedürü çerçevesinde baz fiyattan ve nominal değerden aşağı olmamak üzere belirlenen pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılacak olup bu kapsamda iş bu karar ekinde yer alan VII-1281.1 sayılı pay tebliği' nin 33 maddesi uyarınca hazırlanan "Sermaye artırımından elde edilecek fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" başlıklı raporun kabul edilmesine,
2. Şirketimiz özkaynaklarını güçlendirmek üzere yapılacak sermaye artımından elde edilecek fonun ekteki raporda belirtilen şekilde Halk Bankası, Kuveyt Türk Bankası, Ticari Davalı Borçlar, Personel ödemeleri, vergi Sgk, Kamu Kurum ve kuruluşları, elektrik trafo yapımı ve işletme sermayesinde   kullanılmasına oy birliğiyle karar alınmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896943


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PSDTC 23,84 20.711.947 % 9,96  
PSDTC 23,84 20.711.947 % 9,96  
PSDTC 23,84 20.711.947 % 9,96  
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Altın Ons 1.946 1.946 2,05  
Altın Gr. 462 462 -1,56  
Cumhuriyet 3.059 3.106 12,00  
Tam 3.046 3.123 17,46  
Yarım 1.472 1.511 8,45  
Çeyrek 738 755 4,22  
Gümüş.Ons 27,44 27,47 0,19  
Gümüş Gr. 6,50 6,51 0,00  
B. Petrol 51,16 51,16 0,07  
Seans Raporu 12:44
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