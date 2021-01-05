***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.01.2021 09:59
***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
şirketimiz 04.01.2021 tarihinde toplanıp aşağıdaki karaları almıştır
KONU: 6102 sayılı TTK' nın 457. Maddesine göre hazırlanmış Yönetim Kurulu Beyanı
1.Şirketimizin 50.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 10.650.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesi, mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanması suretiyle nakden Canser Yalçınar,Sibel Aslan ve Savaş Kollik'e tahsisli olarak 4.500.000,00 TL karşılığı olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş'nin toptan alış satış işlemlerine ilişkin prosedürü çerçevesinde baz fiyattan ve nominal değerden aşağı olmamak üzere belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılması ile ilgili olarak 6102 sayılı TTK'nın 457. Maddesine göre hazırlanmış Yönetim Kurulu Beyanı'nın ekteki haliyle kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir
Yatırımcılarımıza ve Kamuoyuna duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896945
BIST
12:481.504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 8,28
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.495
|
1.505
En Düşük
1.486
12:487,3896
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0326
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
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7,4298
En Düşük
7,3804
12:489,0775
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0159
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0600
|
9,1201
En Düşük
9,0630
12:48462,69
En Yüksek
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|: -0,24%
|| -1,11
|Açılış
|: 462,69
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
464,58
En Düşük
460,42
BIST En Aktif Hisseler12:48
|DOBUR
|23,32
|2.557.361
|% 10,00
|
|SNKRN
|31,76
|380.612
|% 9,97
|
|PSDTC
|23,84
|20.711.947
|% 9,96
|
|PSDTC
|23,84
|20.711.947
|% 9,96
|
|PSDTC
|23,84
|20.711.947
|% 9,96
|
|OLMIP
|10,80
|951.998
|% -10,00
|
|KENT
|305,60
|622.507
|% -9,99
|
|BRMEN
|2,81
|1.636.999
|% -9,94
|
|SERVE
|14,25
|43.306
|% -9,24
|
|MZHLD
|28,50
|27.930
|% -8,18
|
|GUBRF
|72,65
|1.661.246.924
|% -6,20
|
|KOZAL
|109,90
|927.991.646
|% 3,39
|
|KARSN
|3,75
|720.755.235
|% 5,04
|
|KRDMD
|5,99
|701.488.947
|% 1,87
|
|EKGYO
|2,34
|664.002.698
|% -0,43
|
|EKGYO
|2,34
|664.002.698
|% -0,43
|
|KARSN
|3,75
|720.755.235
|% 5,04
|
|KRDMD
|5,99
|701.488.947
|% 1,87
|
|YKBNK
|3,10
|356.050.393
|% 0,98
|
|GSDHO
|2,61
|278.886.113
|% 3,98
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3862
|7,3896
|% -0,44
|
|Euro
|9,0677
|9,0775
|% -0,17
|
|Sterlin
|10,0148
|10,0651
|% -0,20
|
|Frank
|8,3715
|8,4219
|% -0,17
|
|Riyal
|1,9655
|1,9754
|% -0,32
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.946
|2,05
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-1,56
|
|Cumhuriyet
|3.059
|3.106
|12,00
|
|Tam
|3.046
|3.123
|17,46
|
|Yarım
|1.472
|1.511
|8,45
|
|Çeyrek
|738
|755
|4,22
|
|Gümüş.Ons
|27,44
|27,47
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|0,00
|
|B. Petrol
|51,16
|51,16
|0,07
|