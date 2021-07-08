***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.07.2021 11:31
***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Son günlerde şirket merkezinin yoğun bir şekilde aranması sebebiyle yatırımcı şikayetlerinin artması üzerine açıklama zorunluluğu hasıl olmuştur. SPK Başkanımızın bizzat sosyal medya dolandırıcılığına defalarca uyarılar yapmasına rağmen çeşitli sosyal medya ağlarında Rebelle isimli grubun şirket hisselerini etkileyecek olumsuz mesajlar attığını şirketimize iletmişlerdir. Daha önce defalarca uyarılar yapılmasına rağmen fiyat hareketlerine sebep olabilecek yayınların devam ettiğini ve konuyla ilgili suç teşkil edecek yayınlar hakkında suç duyurusunda bulunalacağını tekrar hatırlatmak isteriz. Bu tarz yayınlar ve yanlış yönlendirmelerle ilgili tüm yatırımcıların gerekli kamu otoritelerine şikayet haklarının mevcudiyetini yatırımcıların bilgisine arz ederiz. Kamuoyuna ve Yatırımcılarımıza duyurlur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948414
BIST
13:321.374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,07
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.381
En Düşük
1.372
13:328,6772
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0155
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6753
13:3210,2986
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0176
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2605
13:32503,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,35
|Açılış
|: 503,69
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
502,35
BIST En Aktif Hisseler13:32
|EKIZ
|7,48
|555.218
|% 10,00
|
|SANFM
|20,76
|9.999.529
|% 6,13
|
|SILVR
|5,95
|26.659.551
|% 5,50
|
|ANELE
|2,99
|13.701.680
|% 5,28
|
|DIRIT
|3,68
|102.572
|% 5,14
|
|FADE
|17,47
|14.786.678
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|32.344.785
|% -9,93
|
|IDEAS
|54,60
|7.016.172
|% -9,30
|
|VKFYO
|6,80
|347.478
|% -7,98
|
|SNKRN
|26,28
|218.441
|% -7,79
|
|KRDMD
|7,19
|421.823.151
|% 1,55
|
|THYAO
|13,63
|395.878.659
|% -0,22
|
|GARAN
|8,52
|370.880.030
|% -0,47
|
|EREGL
|17,91
|312.858.673
|% 1,99
|
|PETKM
|5,44
|263.800.067
|% 1,87
|
|PEKGY
|1,13
|169.515.247
|% -7,38
|
|EKGYO
|1,85
|148.229.010
|% -0,54
|
|YKBNK
|2,26
|137.054.990
|% 0,44
|
|KRDMD
|7,19
|421.823.151
|% 1,55
|
|PETKM
|5,44
|263.800.067
|% 1,87
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6754
|8,6772
|% -0,18
|
|Euro
|10,2932
|10,2986
|% -0,17
|
|Sterlin
|11,9508
|12,0107
|% -0,05
|
|Frank
|9,4565
|9,5135
|% -0,11
|
|Riyal
|2,3078
|2,3194
|% -0,17
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|1,99
|
|Altın Gr.
|503
|503
|-0,58
|
|Cumhuriyet
|3.333
|3.383
|-8,00
|
|Tam
|3.318
|3.401
|-8,64
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|-4,18
|
|Çeyrek
|804
|823
|-2,09
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,05
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|0,01
|
|B. Petrol
|74,80
|74,80
|0,68
|