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***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.01.2022 17:42
***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim kurulumuza sunulan gecici raporlama verilerine dayanarak hazırlanmış olan 2021 beklentileri ve gerçekleşmeleri ile 2022 beklentilerine ilişkin  bilgilendime raporunu ekte kamuoyunun bilgisine sunarız.
Raporumuzda da belirttiğimiz üzere şirketimizin yeni yönetim kurulu,yapmış olduğu planlamalar çerçevesinde faaliyetlerine devam etmektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995452


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Tam 5.241 5.374 -6,07  
Yarım 2.533 2.599 -2,93  
Çeyrek 1.271 1.300 -1,47  
Gümüş.Ons 24,39 24,42 -0,05  
Gümüş Gr. 10,48 10,50 -0,01  
B. Petrol 87,41 87,41 0,05  
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