***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim kurulumuza sunulan gecici raporlama verilerine dayanarak hazırlanmış olan 2021 beklentileri ve gerçekleşmeleri ile 2022 beklentilerine ilişkin bilgilendime raporunu ekte kamuoyunun bilgisine sunarız.Raporumuzda da belirttiğimiz üzere şirketimizin yeni yönetim kurulu,yapmış olduğu planlamalar çerçevesinde faaliyetlerine devam etmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995452BIST