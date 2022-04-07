***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.04.2022 13:25
***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz fabrika binasının 1.derece ipotek alacaklısı HALKBANK A.Ş. ile 06.04.2022 tarihinde görüşme gerçekleştirilmiştir. Yapılan görüşme sonucunda borcun kapatılması için şirketimize 2 ayrı teklif iletilmiştir. Mayıs ayı içerisinde borcun tamamını kapatmak üzere görüşmelerimiz devam edecektir.. Kamuoyuna saygıyla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016917
BIST
14:322.339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 22,89
|Açılış
|: 2.329
|
|Önceki Kapanış
|: 2.316
|
2.342
En Düşük
2.329
14:3214,7565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0506
|Açılış
|: 14,7580
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7430
|
14,7633
En Düşük
14,7005
14:3216,1299
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0965
|Açılış
|: 16,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1000
|
16,1450
En Düşük
16,0138
14:32915,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 4,49
|Açılış
|: 915,13
|
|Önceki Kapanış
|: 910,65
|
915,53
En Düşük
908,13
BIST En Aktif Hisseler14:32
|KLKIM
|20,50
|135.618.380
|% 10,01
|
|NATEN
|57,75
|57.102.457
|% 10,00
|
|CASA
|121,20
|1.044.623
|% 9,98
|
|KONKA
|16,59
|107.441.682
|% 9,94
|
|PAGYO
|12,39
|1.459.496
|% 9,94
|
|SANEL
|5,51
|922.784
|% -5,81
|
|GZNMI
|39,80
|19.438.177
|% -4,69
|
|BOBET
|4,44
|60.784.843
|% -3,27
|
|UFUK
|17,59
|90.715
|% -3,19
|
|EKIZ
|6,50
|72.315
|% -2,69
|
|THYAO
|34,64
|1.233.058.349
|% 0,06
|
|KRDMD
|15,71
|1.206.918.761
|% 1,55
|
|ASELS
|26,04
|1.132.793.829
|% 1,96
|
|SISE
|16,62
|920.803.106
|% 1,96
|
|GARAN
|12,51
|875.392.969
|% 0,81
|
|ODAS
|2,08
|508.727.164
|% 0,48
|
|YKBNK
|4,27
|821.772.886
|% 2,40
|
|AKBNK
|7,90
|872.283.629
|% 2,73
|
|CEMAS
|1,29
|127.852.388
|% 1,57
|
|VAKBN
|3,78
|329.961.937
|% 1,89
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7519
|14,7565
|% 0,34
|
|Euro
|16,1216
|16,1299
|% 0,60
|
|Sterlin
|19,2369
|19,3334
|% 0,36
|
|Frank
|15,7374
|15,8322
|% 0,24
|
|Riyal
|3,9224
|3,9421
|% 0,32
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|2,70
|
|Altın Gr.
|915
|915
|4,11
|
|Cumhuriyet
|6.060
|6.152
|-6,00
|
|Tam
|6.034
|6.184
|-4,98
|
|Yarım
|2.916
|2.991
|-2,41
|
|Çeyrek
|1.463
|1.496
|-1,21
|
|Gümüş.Ons
|24,41
|24,44
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,59
|0,01
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,35
|
Seans Raporu
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