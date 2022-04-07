***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz fabrika binasının 1.derece ipotek alacaklısı HALKBANK A.Ş. ile 06.04.2022 tarihinde görüşme gerçekleştirilmiştir. Yapılan görüşme sonucunda borcun kapatılması için şirketimize 2 ayrı teklif iletilmiştir. Mayıs ayı içerisinde borcun tamamını kapatmak üzere görüşmelerimiz devam edecektir.. Kamuoyuna saygıyla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016917BIST