***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.06.2022 15:22
***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fabrika binasının Halkbank ile yapılan 14.500.000 TL üzerinden yapılan Vefa Sözleşmesi kapsamında görüşmeler ile ilgili bedelin yarısının peşin istenmesinden dolayı sonuca ulaştırılamamıştır. Bu antlaşmanın gerçekleşmesine dönük yatırımcı Orkun Arslan tarafından 1.000.000 TL bedel ödenmesine rağmen Halkbank 4 yıl önceden yapmış olduğu icra takibini sonlandırarak ilgili taşınmazı icra yolu satışa koymuş, icrada 18.960.000 TL üzerinden finalize edilmiştir. Şirketin toplam Halkbanka'sına olan borcuna istinaden ana paranın 8.700.000 TL'den 14.500.000 TL'ye nasıl çıktığının tespitine dönük dava çalışmaları başlatılmıştır. Buna ilaveten ilgili icra satışının itirazına dönük ihale katılım şartlarının yerine getirilmediği tespit edilmiş ve Isparta İcra Hukuk Mahkemesi Esas No : 2022/320 numarası ile ihale iptal davası açılmıştır.
Şirketin toplam borcu Halkbank 14.500.000 TL üzerinden hesaplandığı takdirde bile toplam 16.500.000 TL olup, ilgili satışa itiraz edilmese bile bu satışın tüm borçları kapatabileceği de reel bir durumdur.
Şirketimiz yıl sonu mevcut faaliyet konuları çerçevesinde Borsa İstanbul Kriterlerinde faaliyetlerini arttırarak devam etmektedir. Dönem arası finansallarda iş bu faaliyetlerin detayları kamuoyu ile paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035750
BIST
16:082.625
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -23,12
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.685
En Düşük
2.611
16:0817,1592
En Yüksek
|Değişim
|: 2,42%
|| 0,4050
|Açılış
|: 17,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
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17,1972
En Düşük
16,7519
16:0818,4860
En Yüksek
|Değişim
|: 2,85%
|| 0,5127
|Açılış
|: 18,4700
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|Önceki Kapanış
|: 17,9250
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18,5096
En Düşük
17,8912
16:081.024,25
En Yüksek
|Değişim
|: 2,65%
|| 26,42
|Açılış
|: 1.024,25
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|Önceki Kapanış
|: 997,83
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1.024,66
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler16:08
|ACSEL
|55,35
|17.075.846
|% 9,93
|
|EMKEL
|2,61
|26.459.940
|% 9,66
|
|ULUUN
|22,40
|412.101.463
|% 8,74
|
|MAGEN
|13,16
|83.108.040
|% 7,08
|
|TMSN
|30,88
|352.343.845
|% 6,70
|
|DAGHL
|29,36
|7.088.693
|% -9,99
|
|RALYH
|11,60
|72.625.596
|% -9,73
|
|RYGYO
|4,48
|87.033.664
|% -9,49
|
|TETMT
|241,00
|25.837.496
|% -8,33
|
|RYSAS
|8,39
|101.099.142
|% -7,50
|
|THYAO
|48,30
|5.082.274.109
|% -0,33
|
|SISE
|22,68
|3.134.419.830
|% -1,73
|
|SASA
|44,32
|2.084.855.407
|% 1,93
|
|KRDMD
|15,11
|1.760.497.700
|% -0,07
|
|EREGL
|34,84
|1.650.509.881
|% 0,40
|
|SEGYO
|1,26
|374.217.766
|% 4,13
|
|EKGYO
|2,82
|726.734.441
|% -0,70
|
|TSKB
|2,36
|528.933.460
|% -2,07
|
|DOHOL
|4,14
|825.617.114
|% -2,59
|
|YKBNK
|4,78
|793.493.336
|% -2,05
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1465
|17,1592
|% 2,42
|
|Euro
|18,4484
|18,4860
|% 2,85
|
|Sterlin
|21,4823
|21,5901
|% 2,16
|
|Frank
|17,5213
|17,6269
|% 2,13
|
|Riyal
|4,5689
|4,5919
|% 2,60
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.853
|0,02
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|25,45
|
|Cumhuriyet
|6.822
|6.925
|173,00
|
|Tam
|6.794
|6.965
|180,56
|
|Yarım
|3.284
|3.369
|87,34
|
|Çeyrek
|1.647
|1.685
|43,67
|
|Gümüş.Ons
|22,06
|22,09
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,15
|12,17
|0,18
|
|B. Petrol
|122
|122
|1,48
|
Seans Raporu
16:08
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16:23MNDRS
Yüzde -4.98 oranında düşüşle 3.05 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 283, 858 adet işlem
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16:22DYOBY
Yüzde -4.56 oranında düşüşle 11.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 540, 114 adet işlem
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16:21XU100
Endeks 2, 621 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 03 altında . İşlem hacmi 38, 838.00 milyon TL de
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16:21PKART
Yüzde -5.81 oranında düşüşle 17.34 lira fiyatla işlem gören hissede 515, 742 adet işlem
-
16:20METUR
Yüzde -4.05 oranında düşüşle 4.26 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 802, 998 adet işlem