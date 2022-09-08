***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.09.2022 19:55
***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bilindiği üzere mülkiyeti şirketimize ait olan FABRİKA BİNASI ve ARSASI, HALKBANKASI tarafından icraen satılmış ancak satışa şirketimiz tarafından itiraz edilmişti. Bugün yapılan ilk duruşma neticesinde,şirketimizin talebi üzerine İcra Hukuk Mahkemesi "KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİN İZLENMESİ ve ŞAHİTLERİMİZİN DİNLENMESİ" için duruşmayı 06.10.2022 tarihine ertelemiştir..Bugün yapılan mahkemeye HALKBANKASI tarafı katılmamıştır.
Bunun yanında, şirketimizin 31.12.2021 ve 30.06.2022 tarihlerinde yapılan bağımsız denetçi raporlarında,HALKBANKASI ile mutabakat yapılmak istenmiş,ancak iki ayrı bağımsız denetim firmasına ilgili banka tarafından gerekli belgeler verilmediği için bağımsız denetim firmalarının şirketimiz için verdiği " GÖRÜŞ VERMEKTEN KAÇINMA" beyanının ana dayanak noktasınnı oluşmasına vesile olmuştur.Bunun yanında ilgili banka, şirketimizin 11 MİLYON TL olan anapara borcunu da icra dairesince oluşturulan sıra cetveline yaklaşık 16.3 MİLYON TL olarak bildirmiştir
Bağımsız denetçilerin talep ettiği belgeleri vermekte imtina eden, mevcut olan borcumuzun yaklaşık %50 sinin üzerinde para talep ederek, piyasada olmayan yüksek faiz uygulayan hem de mahkemeye bile iştirak etmeyen bankanın tutumunu kamuoyunun ve hissedarlarımızın takdirine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061759
BIST
18:053.437
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 34,60
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.506
En Düşük
3.420
18:0518,2417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0266
|Açılış
|: 18,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2479
En Düşük
18,2142
18:0518,2438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0042
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3252
En Düşük
18,1283
18:051.000,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -6,68
|Açılış
|: 1.000,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.013,56
En Düşük
999,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HKTM
|32,12
|291.635.988
|% 10,00
|
|UNLU
|6,93
|51.057.809
|% 10,00
|
|GRNYO
|4,51
|2.779.832
|% 10,00
|
|VAKBN
|11,78
|1.234.068.749
|% 9,99
|
|YONGA
|26,90
|615.162
|% 9,98
|
|HEDEF
|9,81
|44.643.804
|% -10,00
|
|ISKUR
|700.000,00
|1.388.905
|% -8,55
|
|AKSGY
|3,94
|51.463.284
|% -4,60
|
|ATAGY
|5,04
|2.231.939
|% -4,55
|
|DGNMO
|3,38
|38.095.546
|% -4,52
|
|AKBNK
|15,15
|14.641.090.326
|% -3,44
|
|YKBNK
|8,51
|12.203.565.637
|% 8,55
|
|THYAO
|73,00
|9.489.706.054
|% -2,28
|
|GARAN
|23,80
|5.385.153.876
|% -1,24
|
|EKGYO
|4,89
|5.252.315.019
|% 0,20
|
|YKBNK
|8,51
|12.203.565.637
|% 8,55
|
|EKGYO
|4,89
|5.252.315.019
|% 0,20
|
|AKBNK
|15,15
|14.641.090.326
|% -3,44
|
|ISCTR
|11,31
|4.962.010.754
|% 9,91
|
|DOHOL
|5,40
|1.489.311.577
|% 2,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2301
|18,2415
|% 0,14
|
|Euro
|18,2238
|18,2349
|% -0,03
|
|Sterlin
|20,8813
|20,9860
|% -0,40
|
|Frank
|18,6873
|18,7999
|% 0,53
|
|Riyal
|4,8373
|4,8616
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.706
|-12,12
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|-6,74
|
|Cumhuriyet
|6.728
|6.830
|-6,00
|
|Tam
|6.747
|6.819
|-76,00
|
|Yarım
|3.288
|3.334
|-34,00
|
|Çeyrek
|1.649
|1.666
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|18,45
|18,47
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|10,80
|10,82
|-0,01
|
|B. Petrol
|89,13
|89,13
|1,13
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59MTRYO
Yüzde 4.83 oranında artışla 2.17 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 022, 168 adet işlem
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17:58KLKIM
Yüzde 4.33 oranında artışla 31.32 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 221, 324 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 3, 424 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 61 üstünde . İşlem hacmi 104, 441.00 milyon TL de
-
17:57ORMA
Yüzde 4.25 oranında artışla 36.80 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 173 adet işlem
-
17:56BIMAS
Yüzde 4.93 oranında artışla 119.30 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 954, 692 adet işlem