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***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

08.09.2022 19:55
***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Bilindiği üzere mülkiyeti şirketimize ait olan FABRİKA BİNASI ve ARSASI,  HALKBANKASI tarafından icraen satılmış ancak satışa şirketimiz tarafından itiraz edilmişti. Bugün yapılan ilk duruşma neticesinde,şirketimizin talebi üzerine  İcra Hukuk Mahkemesi "KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİN İZLENMESİ ve ŞAHİTLERİMİZİN DİNLENMESİ" için duruşmayı 06.10.2022 tarihine ertelemiştir..Bugün yapılan mahkemeye  HALKBANKASI tarafı katılmamıştır.
Bunun yanında, şirketimizin 31.12.2021 ve 30.06.2022 tarihlerinde yapılan bağımsız denetçi raporlarında,HALKBANKASI ile mutabakat yapılmak istenmiş,ancak iki ayrı bağımsız denetim firmasına ilgili banka tarafından gerekli belgeler verilmediği için bağımsız denetim firmalarının şirketimiz için verdiği " GÖRÜŞ VERMEKTEN KAÇINMA" beyanının ana dayanak noktasınnı oluşmasına vesile olmuştur.Bunun yanında ilgili banka, şirketimizin 11 MİLYON TL olan anapara borcunu da icra dairesince oluşturulan sıra cetveline yaklaşık 16.3 MİLYON TL olarak bildirmiştir
Bağımsız denetçilerin talep ettiği belgeleri vermekte imtina eden, mevcut olan borcumuzun yaklaşık %50 sinin üzerinde para talep ederek, piyasada olmayan yüksek faiz uygulayan hem de mahkemeye bile iştirak etmeyen bankanın tutumunu kamuoyunun ve hissedarlarımızın takdirine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061759


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