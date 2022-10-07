***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.10.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar21.09.2022 tarihinde, şirketimiz yatırımcısı olduğunu beyan eden kişiler tarafından olağanüstü genel kurul toplanması için şirketimize ihtar çekilmiş ve ihtar metni aslı şirketimize tebliğ olmuştur.Bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında ilgili ihtara cevap verilmemesi kararı alınmıştır.Kamoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069157BIST